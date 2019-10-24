Türkiye 190 ülke arasında en kolay iş yapılan 33. ülke oldu

Türkiye 190 ülke arasında en kolay iş yapılan 33. ülke oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada : "İş Yapma Kolaylığı Endeksi genel sıralamasında geçen sene 43. basamakta yer alan Türkiye, 10 sıra yükselerek 190 ülke arasında en kolay iş yapılan 33. ülke olmuştur.

24.10.2019 09:30
Türkiye 190 ülke arasında en kolay iş yapılan 33. ülke oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada : "İş Yapma Kolaylığı Endeksi genel sıralamasında geçen sene 43. basamakta yer alan Türkiye, 10 sıra yükselerek 190 ülke arasında en kolay iş yapılan 33. ülke olmuştur." denildi.

(İHA)

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et