Türkiye 190 ülke arasında en kolay iş yapılan 33. ülke oldu

24.10.2019 09:30

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada : "İş Yapma Kolaylığı Endeksi genel sıralamasında geçen sene 43. basamakta yer alan Türkiye, 10 sıra yükselerek 190 ülke arasında en kolay iş yapılan 33. ülke olmuştur." denildi.

(İHA)

Kaynak: İHA