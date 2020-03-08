Türkiye 19 Yaş Altı Badminton Şampiyonası sona erdi Türkiye 19 Yaş Altı Badminton Şampiyonası'nda dereceye giren sporcular belli oldu.

Türkiye 19 Yaş Altı Badminton Şampiyonası'nda dereceye giren sporcular belli oldu. Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 620 sporcunun katılımıyla 4 Mart'ta başlayan organizasyon, Ankara'daki Türkiye Badminton Federasyonu Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde oynanan final maçlarıyla tamamlandı. Şampiyonada ilk 3'e girerek nisan ayında Hırvatistan'da düzenlenecek Uluslararası Gençler Badminton Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etme hakkı kazanan sporcular şunlar: Tek kadınlar:

1. Zeynep Akdeniz 2. Azime Serttaş 3. Ayşegül Yemişen 3. Ceren Özdemir Tek erkekler:

1. Nurullah Saraç 2. Sezgin Kelebek 3. Hasan Berkay Günbaz 3. Barış Özkan Çift kadınlar:

1. Yasemen Bektaş-Cansu Erçetin 2. Azime Serttaş-İrem Uysal 3. Sudenaz Duyar-Zehra Güldal 3. Bahar Sabancı-Nisanur Tunçer Çift erkekler:

1 Hasan Berkay Günbaz-Nurullah Saraç 2. Semih Baha Başakın-Sezgin Kelebek 3. Taha Emirhan Budak-Abdulsamet Özdemir 3 Mete Kaan Uçan-Batuhan Uğurlu Karışık çiftler: 1. Yasemen Bektaş-Semih Baha Başakın 2. Zeynep Akdeniz-Yunus Emre Karakaş 3. Ceren Özdemir-Hilmi Can Şimşek 3. Cansu Erçetin-Taha Emirhan Budak Kaynak: AA