Türkiye, 19 Temmuz'dan itibaren Musul'da vize vermeye başlayacak Türkiye Bağdat Büyükelçiliği, Türkiye'ye seyahat etmek isteyen Irak vatandaşlarına Musul'da açılan vize başvuru merkezinde 19 Temmuz tarihinden itibaren vize verileceğini duyurdu.

Türkiye Bağdat Büyükelçiliği, Türkiye'ye seyahat etmek isteyen Irak vatandaşlarına Musul'da açılan vize başvuru merkezinde 19 Temmuz tarihinden itibaren vize verileceğini duyurdu.

Türkiye Bağdat Büyükelçiliği, tarafından yapılan açıklamada Türkiye'ye seyahat etmek isteyen Irak vatandaşlarına Musul'da açılan vize başvuru merkezinde 19 Temmuz tarihinden itibaren vize verileceği duyuruldu. Büyükelçilik, "Irak vatandaşlarının vize başvurularının daha da kolaylaştırılması için özel şirket tarafından Musul'da bir vize başvuru merkezi kurulmuş olup 19 Temmuz 2020 tarihinde hizmete açılacak" ifadelerini kullandı.

(Abdulkadir Hacıoğlu/İHA)

Kaynak: İHA