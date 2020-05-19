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Türkiye, 19 Mayıs'ı tarihi bir koşuyla kutluyor

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dijital koşu etkinlikleri, Türkiye 24 saat koşu rekorunun sahibi ultra maraton koşucusu Aykut Çelikbaş'ın, 19 saat 19 dakika sürecek koşusuyla başladı.

Türkiye, 19 Mayıs'ı tarihi bir koşuyla kutluyor
19.05.2020 15:25 | Son Güncelleme: 19.05.2020 15:25

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dijital koşu etkinlikleri, Türkiye 24 saat koşu rekorunun sahibi ultra maraton koşucusu Aykut Çelikbaş'ın, 19 saat 19 dakika sürecek koşusuyla başladı. Dijital anma koşusuna 12 ülkeden, 71 şehirden yüzlerce kişi katıldı.

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Atletizm Federasyonu, Macera Akademisi iş birliğinde; 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı, şampiyon atletler ve ünlü isimlerin katılımıyla gerçekleştirilen dijital koşu projesiyle tüm Türkiye'yle birlikte kutluyor. Türkiye 24 saat koşu rekorunun sahibi ultra maraton koşucusu Aykut Çelikbaş, proje kapsamında gerçekleştirilen ve 19 saat, 19 dakika hiç durmadan koşacağı 19 Mayıs 1919 Koşusu'na, bugün saat 00.00'da başladı. Çelikbaş'ın tarihi etkinliği, koşu bandının üzerinde geçecek yaklaşık 190 km'nin ardından bu akşam saat 19.19'da sona erecek.

Günün sonunda ise; T.C. Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu ve Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar'ın yanı sıra aralarında Ramil Guliyev, Yasmani Copello Escobar ve Eda Tuğsuz'un da yer aldığı milli atletler; Sunay Akın, Defne Samyeli, Tayfun, Serkan Çağrı, Sadettin Saran, Elif Boyner, ülkenin en değerli koşu organizasyonları, Kızılay Gençlik Derneği, Sweaters Hub Eğitmenleri, PT Academy Eğitmenleri, Doğada Yaşam fenomenleri gibi kişilerden oluşan toplam 61 isim ve kurum, 700 bayrak koşucusu, 20 saati aşan canlı yayın süresince, koşarak veya röportajlarıyla Aykut Çelikbaş'ın bu tarihi yolculuğuna ortaklık etmiş olacaklar.

Etkinliklerin ikinci bölümü kapsamında; 19-25 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek 'Gençlik Haftası Sanal Yarışları' sayesinde bayram coşkusu tüm hafta boyunca devam edecek. Katılımcıların 1.9 km, 5 km, 10 km, 19 km veya 19 dakika kategorilerinden dilediklerini seçerek; yürüme bandında, koridorda, bahçede ya da sitelerinde; ister yürüyerek, ister koşarak, isterlerse de yalnızca hareket ederek dahil olabilecekleri dijital koşu etkinliğine hem ülkemizden hem de yurt dışından binlerce kişinin katılması bekleniyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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