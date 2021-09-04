Türkiye, 189 ülkeye 4 milyar dolarlık iklimlendirme ürünü ihraç etti
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Türkiye, 189 ülkeye 4 milyar dolarlık iklimlendirme ürünü ihraç etti

Türkiye, 189 ülkeye 4 milyar dolarlık iklimlendirme ürünü ihraç etti
Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu - Haberler | Ekonomi

Dünyada genelinde iklim değişikliğine bağlı sıcaklık artışları hayatı olumsuz etkilerken, Türkiye'nin üretimde güçlü olduğu iklimlendirme sanayisi 2021'in ocak-ağustos döneminde 189 farklı ülkeye 4 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Dünyada genelinde iklim değişikliğine bağlı sıcaklık artışları hayatı olumsuz etkilerken, Türkiye'nin üretimde güçlü olduğu iklimlendirme sanayisi 2021'in ocak-ağustos döneminde 189 farklı ülkeye 4 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 52'lik artışla 18 milyar 912 milyon dolar ihracat yaparak, tarihinin en yüksek ağustos ayı ihracatını gerçekleştirdi. Bu yılın ocak-ağustos dönemi ihracatı da yüzde 37 artışla 140 milyar 237 milyon dolar oldu.

2021 yılı bazı uzmanlara göre Sanayi Devrimi'nden bu yana en sıcak yıl olurken, Türkiye iklimlendirme sanayisi bu yılın 8 ayında 189 ülkeye yerli üretim çözümlerini ihraç etti. Sektörün, 2021 yılı ocak-ağustos dönemindeki ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40 gibi rekor bir artışla 4 milyar dolar seviyesine ulaştı. 2020'nin aynı dönemindeki ihracat, 2,8 milyar dolar seviyesindeydi.

İklimlendirme sanayisinin sıcak geçen ağustos ayındaki ihracatı da 2020 yılının aynı ayına kıyasla yüzde 47 artarak, 522 milyon dolara ulaştı. Geçen yıl bu rakam 355 milyon dolar olarak kaydedilmişti.

Avrupa ülkeleri Türk üretimi klima ile serinliyor

Yılın 8 ayında ihracatın aslan payını Avrupa ülkeleri üstlendi. Bu dönemde Avrupa Birliği (AB) ülkelerine 1 milyar 872 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi. AB ülkelerini sırasıyla, 567 milyon dolarla Bağımsız Devletler Topluluğu ülkeleri, 441 milyon dolarla Diğer Avrupa ülkeleri, 380 milyon dolarla Ortadoğu ülkeleri ve 296 milyon dolarla Afrika ülkeleri izledi.

Sektörün ihracatında dikkati çeken bir artış da Güney Amerika ülkelerinin ağırlıkta olduğu ülke grubunda yaşandı. Bu bölgeye geçen senenin ocak-ağustos döneminde 26 milyon dolar ihracat yapılırken, bu yıl yüzde 73 gibi yüksek bir artışla 46 milyon dolara ulaşıldı.

En çok ihracat Almanya'ya

Bu dönemde en çok ihracat yapılan ülke 452 milyon dolarla Almanya oldu. Bu ülkeyi sırasıyla 305 milyon dolarla Birleşik Krallık, 221 milyon dolarla İtalya, 173 milyon dolarla Fransa ve 150 milyon dolarla Romanya takip etti.

İhracatta başı çeken diğer ülkeler ise Polonya, İspanya, Özbekistan, Rusya ve Irak olarak sıralandı.

Sektörün en çok ihracat yapan illeri arasında Marmara ve Ege Bölgesi ağırlığını ortaya koydu. Söz konusu dönemde en çok ihracat yapan şehir 1,5 milyar dolarla İstanbul olarak kayıtlara geçti. İstanbul'u, 540 milyon dolarla Manisa, 406 milyon dolarla Kocaeli, 299 milyon dolarla İzmir ve 239 milyon dolarla Bursa izledi.

En çok ihracat yapan diğer şehirler ise sırasıyla Ankara, Gaziantep, Konya, Kayseri ve Sakarya oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu

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