Türkiye 17 Yaş Altı Badminton Şampiyonası sona erdi

Türkiye 15 Temmuz 17 Yaş Altı Türkiye Badminton Şampiyonası sona erdi.

Türkiye Badminton Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, beş gün süren şampiyonada 59 ilden, 233 kulüp ve 835 sporcu mücadele etti.

TBF Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde düzenlenen törenle dereceye girenlere ödüllerini Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik, Genel Sekreter Hayati Kısacık, Başkan Vekili Selçuk Yılmaz ve Federasyon eski Başkanı Akın Taşkent takdim etti.

Şampiyonada kategorilerinde dereceye giren isimler şöyle:

Tek erkekler:

1- Nurullah Saraç

2- Hasan Berkay Günbaz

3- Kerem Ahmet Özder ve Orçun Öztürk

Tek kızlar:

1- Ayça Özgür

2- Aysegul Yemişen

3- Behiye Bodur ve Nisanur Tunçer

Çift Erkekler:

1- Hasan Berkay Günbaz/Nurullah Saraç

2- Kerem Çınar/Kerem Ahmet Özder

3- Oğulcan Genç/İsmail Berat Özdemir ve Taha Emirhan Budak/Abdulsamet Özdemir

Çift Bayanlar:

1-Yasemen Bektaş/Cansu Erçetin

2- Saniye Bilici/İrem Uysal

3- Sudenaz Duyar/Zehra Güldal ve Firdevs Karaaslan+Nurgül Yılmaz

Karışık çiftler:

1-Taha Emirhan Budak/Yasemen Bektaş

2- Abdulsamet Özdemir/Cansu Erçetin

3- İsmail Berat Özdemir/Zümre Onan ve Miraç Kantar/Nisanur Tunçer

Müsabaka sonucunda tekler kategorisinde ilk 4, çiftler kategorisinde ilk 2 içinde yer alan sporcular ağustos ayında Sırbistan'da gerçekleşecek 17 Yaş Altı Balkan Badminton Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Kaynak: AA