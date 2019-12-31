'Türkiye 1600 Suriyeliyi Libya'ya gönderilmek üzere Afrin'de eğitiyor'
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'Türkiye 1600 Suriyeliyi Libya'ya gönderilmek üzere Afrin'de eğitiyor'

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Milli Suriye Ordusu çatısı altındaki farklı birliklere bağlı 1600 kadar paralı askerin Libya'ya gönderilmek üzere Afrin'de Türkiye'ye ait eğitim kamplarında hazırlandığını iddia etti.

31.12.2019 11:35 | Son Güncelleme: 31.12.2019 11:35
'Türkiye 1600 Suriyeliyi Libya'ya gönderilmek üzere Afrin'de eğitiyor'

İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), Milli Suriye Ordusu çatısı altındaki farklı birliklere bağlı 1600 kadar paralı askerin 'ya gönderilmek üzere 'ye ait eğitim kamplarında hazırlandığını iddia etti.


SOHR, Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu'na (SMO) bağlı Süleyman Şah, Sultan Murat ve Mutasım Tümenleri'nden 1600 askerin Libya'da Halife Hafter güçlerine karşı savaşmak üzere 'deki Türk eğitim kamplarında beklediklerini savundu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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