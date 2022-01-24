İstanbul'da 26-27 Ocak'ta yapılması planlanan Türkiye 16 Yaş Altı Salon Atletizm Şampiyonası ertelendi.

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da 26-27 Ocak'ta yapılması planlanan Türkiye 16 Yaş Altı Salon Atletizm Şampiyonası ertelendi.

Türkiye Atletizm Federasyonundan (TAF) yapılan açıklamada, "Ataköy Atletizm Salonu'nda yapılması planlanan organizasyon, çetin kış şartları ve devam etmesi öngörülen yoğun kar yağışı nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir." denildi.