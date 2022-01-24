Türkiye 16 Yaş Altı Salon Atletizm Şampiyonası ertelendi - Haberler Spor
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Türkiye 16 Yaş Altı Salon Atletizm Şampiyonası ertelendi

Türkiye 16 Yaş Altı Salon Atletizm Şampiyonası ertelendi
AA / Fatih Gazioğlu - Haberler | Spor

İstanbul'da 26-27 Ocak'ta yapılması planlanan Türkiye 16 Yaş Altı Salon Atletizm Şampiyonası ertelendi.

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da 26-27 Ocak'ta yapılması planlanan Türkiye 16 Yaş Altı Salon Atletizm Şampiyonası ertelendi.

Türkiye Atletizm Federasyonundan (TAF) yapılan açıklamada, "Ataköy Atletizm Salonu'nda yapılması planlanan organizasyon, çetin kış şartları ve devam etmesi öngörülen yoğun kar yağışı nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir." denildi.

AA / Fatih Gazioğlu - Spor Haberleri

Atletizm, İstanbul, Türkiye, Ocak, Spor, Haber

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