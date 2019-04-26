Türkiye 143 Ülke Arasında Olumlu Deneyimlerin En Az Yaşandığı Ülkelerden Biri Oldu

İnsanların yaşadığı günlük olumlu ve olumsuz deneyimler üzerinden 143 ülkede yapılan bir araştırmaya göre Türkiye olumlu deneyimlerin en az yaşandığı ülkeler arasında yer aldı. Yemen, Türkiye ile aynı sırayı paylaşırken olumlu endekste Türkiye'den daha düşük düzeyde kalan iki ülke Belarus ve Afganistan oldu.

Gallup araştırma şirketi tarafından 151 bin kişiyle yapılan '2018 Duygu Raporu' sonuçları geçen yıl dünya nüfusunun üçte birinin stres altında ve endişeli olduğunu ortaya koydu. İnsanlara günlük pozitif ve negatif deneyimlerinin sorulduğu ankette, Amerikalılar dünyanın en stresli insanları arasında yer alırken ülkede son 10 yılda stres, öfke ve endişe gibi duygular en üst seviyelere ulaştı. Euronews.com'da Görüntüle