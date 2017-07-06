Zonguldak'ta, "Türkiye 12 Yaş Yaz Kupası Tenis Şampiyonası" gerçekleştirilecek.



8-9 Temmuz'da eleme karşılaşmalarıyla başlayacak şampiyona, 10-14 Temmuz arasındaki maçlarla devam edecek.



64 erkek, 40 kadın olmak üzere 104 sporcu başvurduğu şampiyonada, tekler ve çiftler kategorilerinde yapılacak karşılaşmalarda dereceye giren tenisçiler, ulusal klasmandaki sıralama puanlarını yükselterek milli takım yolunda avantaj sağlayacak.



Zonguldak Tenis Deniz Spor Kulübünün Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Özçep, gazetecilere yaptığı açıklamada, önemli bir organizasyonu bir kez daha kente getirmekten gurur duyduklarını belirtti.



Büyük ulusal şampiyonaların yapılmasının genç tenisçiler için önemli bir katkı ve teşvik unsuru olduğunu ifade eden Özçep, şöyle konuştu:



"Türkiye Tenis Federasyonu nezdinde yoğun çalışmalar yapıyoruz. Bunun neticesinde böyle önemli organizasyonlar veriliyor. Şampiyonaya katılacak sporcular, aileleri ve antrenörleriyle yaklaşık bir hafta süreyle Zonguldak'ta konaklayacak. Böylece en az 250 kişiyi ağırlayacağız. Bu durum kente hem turistik hem de ekonomik açıdan önemli katkı sunacak. Misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlayacağız."