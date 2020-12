"Türkiye 100 Ödül Töreni" ile en hızlı büyüyen 100 şirket açıklandı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), TEPAV ve TOBB ETÜ'nün katkılarıyla düzenlenen TOBB Türkiye 100 Ödül Töreni, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılımı ile telekonferans üzerinden gerçekleştirildi.

'TOBB Türkiye 100 Ödül Töreni'nde başvuranlar arasında, Türkiye'nin 2016-2018 dönemindeki satış geliri artış hızı sıralamasına göre en hızlı büyüyen ilk 100 şirketi kamuoyuna ilan edildi. Korona virüs tedbirleri kapsamında Telekonferans yöntemiyle geçekleştirilen törenin açılış konuşmasını yapan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile TEPAV'ın çalışmaları sonucunda, büyüme performansları ile dikkat çeken şirketlerimizin ödüllendirildiği bu etkinliğin; şirketlerimizin ulusal ve uluslararası kamuoyunda daha da görünür hale gelmelerine katkı sağlaması bakımından, oldukça değerli bulduğumu ifade etmek isterim" şeklinde konuşurken, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise "Türkiye 100 şirketleri herkesin bildiği işleri, çok farklı bir anlayışla yapıyorlar. Dijital teknolojiyi çok iyi kullanıyorlar. Çalışanların eğitimine ayırdığı kaynağı masraf olarak görmüyor, buna büyük önem veriyorlar" açıklamasında bulundu.

"Birleşik Krallık ile imzalayacağımız anlaşmayı kamuoyu ile paylaşmayı umuyoruz"

Salgının küresel ekonomide hem arz hem de talep yönlü bir şok oluşturduğunu belirten Bakan Ruhsar Pekcan, "2'inci dünya savaşından sonra görülen en ciddi küresel ekonomik daralmayı yaşadık ve bütün dünya olarak halen hep birlikte yaşıyoruz. ABD'deki yönetim değişikliği, ABD'nin küresel ticarete ilişkin politika tercihlerinde bir değişikliği de beraberinde getirebilir. Özellikle yeni bir Transatlantik İşbirliği yaklaşımı görebiliriz. Yine bildiğiniz üzere, BREXIT'e bağlı olarak, Birleşik Krallık ile AB ve ülkemiz arasında yeni ticaret rejiminin belirginleştirilmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Şu anda Türkiye olarak, İngiltere-AB görüşmelerini yakinen takip ettiğimizi; İngiltere ile kendi anlaşmamızı imzalamak üzere mekik diplomasisinde bulunduğumuzu ve yoğun bir gayret gösterdiğimizi söylemek isterim. Bu anlaşmayla ilgili her an sonuç almayı ve en önemli ticaret ortaklarımızdan İngiltere ile aramızdaki ticaret rejimini netliğe kavuşturmayı umuyoruz. Türkiye ve Birleşik Krallık olarak çalışmalarımızı tamamlamakla birlikte biz, şu an için AB ile İngiltere anlaşmasını imzaladığı ya da anlaşmaya vardıkları anda, imzalayabilecek durumdayız. AB ve Birleşik Krallık arasındaki sürecin tamamlanmasını yakinen an ve an takip ediyoruz. En kısa sürede bu anlaşmanın da tamamlanmasını Birleşik Krallık ile imzalayacağımız anlaşmayı kamuoyu ile paylaşmayı umuyoruz. Birleşik Krallık makamları ile de AB ile de yakın temastayız ve iş insanlarımız için mağduriyet oluşturacak bir durum olmaması için çalışmalarımızı üstün bir gayret ve hassasiyetle sürdürüyoruz. Bu doğrultuda çalışmalarımızı yönlendiriyoruz ve AB'yi takip ediyoruz" diye konuştu.

Tespit edilen ihracat potansiyeline sahip olmalarına rağmen henüz ihracat yapmamış firmalara özel mentörlük hizmeti

Pekcan, "Bakanlık olarak, bizim de en büyük önceliklerimizden bir tanesi ticareti, ihracata tüm bölgelerimize ve de tabana daha hızla ve daha fazla yayabilmek. Bunun için özellikle "81 ilde İhracata İlk Adım" programımızı hayata geçiriyoruz. Tüm Türkiye'ye yönelik bir analiz gerçekleştirdik ve güçlü ihracat potansiyeline sahip olmalarına rağmen henüz ihracat yapmamış firmalarımızı belirledik. Şu ana kadar 76 ilimizden 15 bin 770 firmamızı bu anlamda tespit etmiş durumdayız. Bu firmalarımızı sürdürülebilir bir şekilde ihracatçı yapmak için kendilerine özel mentörlük hizmeti sağlayacağız. İnşallah ilerde onlar da sizler gibi ilk 100 şirket arasında kendilerine yer bulabilecektir. Yine ihracatı tabana yaymak adına, kadın ve genç girişimcilerimiz başta olmak üzere girişimcilerimize yönelik, eğitim, mentörlük ve networking programlarımız devam edecek. Türkiye'nin dijital ekonomiye adaptasyonu ve katma değerli üretim ve ihracat artışı için de ne gerekiyorsa sizlerle birlikte yapmaya devam edeceğiz. Çünkü ülke olarak hedeflerimiz bunu gerektiriyor; en yükseği en ileriyi hedeflemeyi gerektiriyor. Küresel tedarik ve değer zincirlerinin değişim ve dönüşüme uğradığı bu dönemde, bu zincirin önemli bir halkası olan Türkiye'nin, etkinliğini daha da güçlendireceğine, yoluna daha da güçlenmiş bir şekilde devam edeceğine inanıyoruz, bunu biliyoruz" dedi.

Hisarcıklıoğlu: "İyi yönetilen, geleceği parlak olan bu şirketlerin, önünün daha fazla açılmasını, daha fazla büyümelerini istiyoruz"

'Türkiye 100' programını 3 nedenle çok önemsediklerini belirten TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Birincisi şu; Biliyorsunuz bizim kültürümüzde güzel bir söz var: 'marifet iltifata tabidir'. İşte iltifatı en çok hak edenler, bu ülkenin zenginleşmesinde öncü rol üstlenen, vergi ödeyen, üreten, ihracat yapan ve istihdam sağlayan, girişimcilerimiz. Hele ki, böyle bir dönemde, büyük başarılar elde eden şirketleri, Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketini takdir etmek, onlara teşekkür etmek istiyoruz. İkinci olarak; İyi yönetilen, geleceği parlak olan bu şirketlerin, önünün daha fazla açılmasını, daha fazla büyümelerini istiyoruz. İşte bunun için, Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketini herkese tanıtıyoruz. Yatırımcıya ve müşteriye daha kolay ulaşmalarını sağlıyoruz. Sadece yurt içinde değil, yurt dışında da aktif olmaları, ihracat yapmalarını istiyoruz. Bunun için destek oluyoruz. Bu işe önem vermemizin üçüncü nedeni de şu; Bu çağda zenginleşmenin, kalkınmanın anahtarı girişimcilik. Bizim de daha fazla girişimciye ihtiyacımız var. Biliyorsunuz girişimcilik de heves işi. İşte Türkiye 100 yarışmasıyla, girişimci rol modellerimizin sayısı artsın istiyoruz. Buradaki her şirket, yeni girişimcilere örnek olsun istiyoruz. Bütün gençlerimizin, kadınlarımızın, bu başarı hikayelerini duymalarını istiyoruz. Duysunlar ki, onlar da girişimci olmaya daha fazla heves etsinler" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı