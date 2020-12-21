Türkiye 100 Ödül Töreni ile en hızlı büyüyen 100 şirket açıklanıyor

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), TEPAV ve TOBB ETÜ'nün katkılarıyla düzenlenen TOBB Türkiye 100 Ödül Töreni, yarın saat 15.00'te Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılımı ve açılış konuşmaları ile sanal ortamda, webinar üzerinden gerçekleştirilecek.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), TEPAV ve TOBB ETÜ'nün katkılarıyla düzenlenen TOBB Türkiye 100 Ödül Töreni, yarın saat 15.00'te Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılımı ve açılış konuşmaları ile sanal ortamda, webinar üzerinden gerçekleştirilecek.

TOBB Türkiye 100 Ödül Töreni'nde; başvuranlar arasında, Türkiye'nin 2016-2018 dönemindeki satış geliri artış hızı sıralamasına göre en hızlı büyüyen ilk 100 şirketi kamuoyuna ilan edilecek. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı