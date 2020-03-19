Türkiye 100 milyar liralık önlem paketi açıkladı, diğer Avrupa ülkeleri ne yaptı? | Covid-19 Koronavirüs salgının merkez üssü haline gelen Avrupa'da hükümetler ekonomik çöküş yaşanmaması için ardı ardına kurtarma paketleri açıkladı

Tüm dünyada hızla yayılan koronavirüs salgınının merkez üssü haline gelen Avrupa'da hükümetler bir yandan salgınla mücadele için bütün sağlık sistemlerini tam kapasite çalıştırmaya uğraşırken bir yandan da virüsün yayılmasını engellemek için de karantina bölgeleri ve sokağa çıkma yasaklarını hayata geçiriyor.

Bu önlemlerin sebep olduğu ekonomik sıkıntıları aşmak için Avrupalı hükümetler ard arda ekonomik paketler devreye soktu. Euronews.com'da Görüntüle