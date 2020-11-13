Türkiye, "10. Sürdürülebilirlik Raporu"nu yayınlandı

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, "Salgın sebebiyle evde kalması gereken toplumu hayata bağlamaya devam etmeyi önemli bir sorumluluk olarak gördük. Kovid-19'un yaşamımıza etkilerini azaltmak ve iletişimin sürekliliğini sağlamak için pek çok aksiyon aldık.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, "Salgın sebebiyle evde kalması gereken toplumu hayata bağlamaya devam etmeyi önemli bir sorumluluk olarak gördük. Kovid-19'un yaşamımıza etkilerini azaltmak ve iletişimin sürekliliğini sağlamak için pek çok aksiyon aldık." ifadelerini kullandı.

Vodafone Türkiye'den yapılan açıklamayla şirketin 1 Nisan 2019 – 31 Mart 2020 mali yılı boyunca çevresel, sosyal, ekonomik ve yönetimsel konulardaki uygulamalarını ve performansını şeffaf bir şekilde paylaştığı "2020 Sürdürülebilirlik Raporu" paylaşıldı.

Sürdürülebilirlik raporlamasında 10 yılı geride bırakan Vodafone Türkiye, bu yıl ki raporunda, ana değer alanları olarak belirlediği "Dijital Toplum", "Kapsayıcılık" ve "Çevre" konularındaki hedef ve performans kriterleri çerçevesinde yapılan proje ve çalışmalarını aktardı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, Vodafone Türkiye'nin sürdürülebilirliğe bakış açısı hakkında bilgi verdi.

Süel, Vodafone olarak, yaptıkları her işin bir amaca hizmet etmesi, bir amaca dokunması gerektiğine inandıklarını, tüm dünyada 2025 yılına kadar 1 milyar insanın hayatına dokunmayı ve operasyonlarından kaynaklı çevresel etkiyi yarıya indirmeyi hedefinde olduklarını aktardı.

Sürdürülebilirlik çalışmalarını 10 yıldır kamuoyu ile düzenli bir biçimde ve gönüllü olarak şeffaflıkla paylaştıklarını hatırlatan Süel, şunları kaydetti:

"Son raporumuzda da 'amaç odaklı şirket' olma hedefimiz doğrultusunda 'Dijital Toplum', 'Kapsayıcılık' ve 'Çevre' alanlarında yaptığımız proje ve çalışmaları paylaştık. Salgın sebebiyle evde kalması gereken toplumu hayata bağlamaya devam etmeyi önemli bir sorumluluk olarak gördük. Çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliği, hizmetlerin devamlılığı ve ekosistemin sürdürülebilirliği alanlarındaki çalışmalarımızı, yeni düzene geçişi dijitalleşme ile nasıl kolaylaştırdığımızı raporumuzda paylaştık.

Kovid-19'un yaşamımıza etkilerini azaltmak ve iletişimin sürekliliğini sağlamak için pek çok aksiyon aldık. Amaç odaklı şirket olma hedefiyle, sürdürülebilirliği temel iş stratejimizin bir parçası olarak görmeye ve 2025 hedeflerimiz doğrultusunda ilerlemeye devam edeceğiz."

Pandemide 5 aşamalı plan

Açıklamada yer alan bilgiye göre Vodafone, Kovid-19'un yaşama etkilerini azaltmak ve iletişimin sürekliliğini sağlamak için kendine 5 aşamalı bir plan belirledi.

Şirket, bu kapsamda şebekelerin hizmet kalitesini daima korumaya, kritik kamu hizmetlerinin sürekliliğini sağlamaya, şeffaf bilgi akışını geliştirmeye, evdeki yaşamı ve evden çalışmayı kolaylaştırmaya ve iş dünyasına destek olmaya, kamu kurumlarına mobil veri bazlı bilgi analizleri sağlamaya odaklandı.

Vodafone, pandemi döneminde, toplumun ihtiyaç duyan kesimlerine data desteği verilmesi, hastanelere solunum cihazı bağışlanması, Vodafone TV'de Kovid-19'a yönelik özel eğitim içerikleri ve videoları paylaşılması, 65 yaş üstü müşterilere ücretsiz SIM kart teslimatı yapılması gibi pek çok önemli aksiyona imza attı.

Daha iyi bir gelecek için toplumun dijitalleşmesini hedefleyen Vodafone, Türkiye'de en geniş 4.5G kapsamasına sahip telekomünikasyon şirketi konumunda bulunuyor.

Ar-Ge platformu OKSİJEN'de 240 kişiyi istihdam eden şirket, son 1 yılda 87 Ar-Ge projesi ve 349 patent başvurusu yaptı.

Dijitalleşme Tırı ile 12 şehirde 10 binden fazla kişi ve 5 binden fazla şirkete erişim sağlayan Vodafone, bireysel IoT ürün ailesi V-Yaşam ile 80 bin kullanıcıya ulaştı.

Geçen yıl toplam 250 ULAK baz istasyonunu canlıya alan ve ticari şebekesinde en fazla aktif ULAK baz istasyonuna sahip şirket olan Vodafone, bu istasyonlarla 12 bin kilometrekarelik alanda 206 bin kişiye hizmet veriyor.

Kırmızı Işık uygulaması ile 330 bin kadına ulaşıldı

Başta kadın ve gençler olmak üzere dijital geleceğin toplumdaki her kesimi kapsamasını hedefleyen Vodafone, kadın girişimcilere destek vermek amacıyla başlattığı "Girişimcilikte Önce Kadın" projesi ile 54 bin kadına erişirken, yaklaşık 30 bin üyesi bulunan dijital mağazada 1 milyon TL'nin üzerinde satış gerçekleşmesini sağladı.

Kadınların güvende hissetmelerini sağlayan Kırmızı Işık uygulaması ile 330 bin kadına ulaşan Vodafone, Discover Genç Yetenek Programı ile 430'u aşkın genç yetenek yetiştirdi.

E-spor alanında gerçekleştirdiği yatırım ve desteklerle 14 milyon gence erişim sağlayan Vodafone, Yarını Kodlayanlar projesi ile 81 ilde 100 binden fazla çocuğa kodlama eğitimi verdi.

Yenilenebilir ve alternatif enerji kaynaklarına yatırım sürüyor

İklim değişikliği ile mücadelede çevresel etkisini azaltarak etkili teknolojik çözümlerle değer yaratmayı hedefleyen Vodafone, dijital yetkinliklerini kullanarak yenilenebilir ve alternatif enerji kaynaklarına yatırım yapıyor ve e-atıklarını etkin bir şekilde yönetiyor.

Adana Teknoloji Merkezi'nde Türkiye'de doğrudan bir veri merkezine enerji sağlayan en büyük kapasiteli güneş enerjisi santrali yatırımını gerçekleştiren Vodafone, bu sistemle, 425 MWh elektrik enerjisi üretti ve karbon salımını 215 ton azalttı.

Diğer yandan, 50 rüzgar türbini ve 10 adet tamamen yenilenebilir enerji kullanan baz istasyonu bulunan şirket, 25 baz istasyonunda solar hibrit enerjili istasyon uygulaması ile şebekeden yüzde 25 daha az elektrik kullanıyor.

Yeşil Ofis Programı ile 480 bin kağıt, 300 bin kWh enerji ve 1652 metreküp su tasarrufu sağlayan Vodafone, e-atıklarının yüzde 99'unu yeniden kullanıyor, satıyor veya geri dönüşüme kazandırıyor.

Bu Atıklar Kod Yazıyor projesi ile 1,5 tonu aşkın elektronik atığın geri dönüşümünden elde edilen gelirle 4 kodlama sınıfı açan şirket, projesine iş ortaklarının da desteği ile devam ediyor.

Rapor, interaktif hale getirildi

Vodafone'un 2020 Sürdürülebilirlik Raporu, çok sayıda video ve web sayfasına link verilerek interaktif hale getirilirken, "Küresel Raporlama Girişimi" standartlarına uygun hazırlandı.

Raporda Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen ve 2030 yılına kadar gerçekleştirilmesi hedeflenen 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacına sunulan katkılara da yer verildi.

Vodafone'un, "Kadının Güçlenmesi Prensipleri"ne katkısını da içeren rapor, şirketin Kasım 2015'te Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'ne (UNGC) gönüllü imzacı olmasını takiben yayımladığı beşinci "İlerleme Bildirimi" niteliğini taşıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu