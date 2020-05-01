Türkiye, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü balkonlarda kutladı
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Türkiye, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü balkonlarda kutladı

Türkiye, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü balkonlarda kutladı
01.05.2020 23:35 | Son Güncelleme: 01.05.2020 23:35

Türkiye, sokağa çıkma yasağı nedeniyle 1 Mayıs’ı bu yıl meydanlarda kutlayamadı. Ancak işçi sendikalarının akşam saat 21.00 için yaptığı çağrıyla çok sayıda kişi, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü balkonlara çıktı.

Türkiye, sokağa çıkma yasağı nedeniyle 1 Mayıs'ı bu yıl meydanlarda kutlayamadı. Ancak işçi sendikalarının akşam saat 21.00 için yaptığı çağrıyla çok sayıda kişi, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü balkonlara çıktı.

Covid-19 nedeniyle balkonlardan yapılan kutlamalarda 1 Mayıs marşlarına, alkışlar ve sloganlarla eşlik edildi. Türkiye'nin pek çok noktasından yapılan balkon kutlamaları, videolar üzerinden sosyal medyada da paylaşıldı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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