Türkiye, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü balkonlarda kutladı

Türkiye, sokağa çıkma yasağı nedeniyle 1 Mayıs’ı bu yıl meydanlarda kutlayamadı. Ancak işçi sendikalarının akşam saat 21.00 için yaptığı çağrıyla çok sayıda kişi, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü balkonlara çıktı.

Türkiye, sokağa çıkma yasağı nedeniyle 1 Mayıs'ı bu yıl meydanlarda kutlayamadı. Ancak işçi sendikalarının akşam saat 21.00 için yaptığı çağrıyla çok sayıda kişi, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü balkonlara çıktı.

Covid-19 nedeniyle balkonlardan yapılan kutlamalarda 1 Mayıs marşlarına, alkışlar ve sloganlarla eşlik edildi. Türkiye'nin pek çok noktasından yapılan balkon kutlamaları, videolar üzerinden sosyal medyada da paylaşıldı. Euronews.com'da Görüntüle