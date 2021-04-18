Türkiye'nin konuştuğu falcı Şengül Boybaş suskunluğunu bozdu

Onedio; Hadise ve Reza Zarrab'ın ilişkisini Ebru Gündeş'e söylediği iddia edilen falcının, 'Atiye' dizisinin uyarlandığı eser olan 'Dünyanın Uyanışı' kitabının yazarı Şengül Boybaş olduğunu iddia etmişti. Boybaş'ın, avukatı Ebru Gökçe Ertaş açıklama yaptı. İşte detaylar...

Ebru Gündeş, 11 yıllık eşi Reza Zarrab'a 'hayatında başka kadınlar' olduğunu ileri sürerek boşanma davası açmıştı. Bu isimlerden birinin Hadise olduğu iddia edilmişti. Orkun Ün'ün Hürriyet gazetesinin Kelebek'in ekinde kaleme aldığı yazısında Hadise ile Zarrab'ın ilişkisini bir falcı ortaya çıkardığını iddia etmişti. Onedio sitesinin iddiasına göre; Hadise ve Reza Zarrab'ın ilişkisini Ebru Gündeş'e söylediği iddia edilen falcının, 'Atiye' dizisinin uyarlandığı eser olan 'Dünyanın Uyanışı' kitabının yazarı Şengül Boybaş olduğunu belirtmişti.

Boybaş'ın avukatı Ebru Gökçe Ertaş konuyla ilgili açıklama yaptı. Ertaş, "Çeşitli haber sitelerinde, yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında müvekkilim Şengül Boybaş'ın adı derdest bir boşanma davası ile anılmaktadır. Müvekkilimin söz konusu haber içeriği ile hiçbir ilgilisi bulunmamaktadır. Müvekkelilim astrolojik danışmanlık hizmeti sunduğu kişilerin özel yaşımına son derece hassas bir şekilde yaklaşmakta ve gizliliğe büyüm önem vermektedir. Müvekkilim ile ilgili bağlamında gerçeği yansıtmayan iddia ve vakaların haber olarak sunulması hukuki değildir. Bu nedenlerle müvekkilimin kişilik haklarını, kariyerini ve toplum nezdindeki konumu hedef alan bu haberler ile ilgili hukuki tedbirlerin alınacağına kamuoyuna saygı ile bildiriririz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Snob Magazin