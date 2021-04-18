Türkiye'nin konuştuğu falcı Şengül Boybaş suskunluğunu bozdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Türkiye'nin konuştuğu falcı Şengül Boybaş suskunluğunu bozdu

Türkiye'nin konuştuğu falcı Şengül Boybaş suskunluğunu bozdu
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Onedio; Hadise ve Reza Zarrab'ın ilişkisini Ebru Gündeş'e söylediği iddia edilen falcının, 'Atiye' dizisinin uyarlandığı eser olan 'Dünyanın Uyanışı' kitabının yazarı Şengül Boybaş olduğunu iddia etmişti. Boybaş'ın, avukatı Ebru Gökçe Ertaş açıklama yaptı. İşte detaylar...

Ebru Gündeş, 11 yıllık eşi Reza Zarrab'a 'hayatında başka kadınlar' olduğunu ileri sürerek boşanma davası açmıştı. Bu isimlerden birinin Hadise olduğu iddia edilmişti. Orkun Ün'ün Hürriyet gazetesinin Kelebek'in ekinde kaleme aldığı yazısında Hadise ile Zarrab'ın ilişkisini bir falcı ortaya çıkardığını iddia etmişti. Onedio sitesinin iddiasına göre; Hadise ve Reza Zarrab'ın ilişkisini Ebru Gündeş'e söylediği iddia edilen falcının, 'Atiye' dizisinin uyarlandığı eser olan 'Dünyanın Uyanışı' kitabının yazarı Şengül Boybaş olduğunu belirtmişti.

Boybaş'ın avukatı Ebru Gökçe Ertaş konuyla ilgili açıklama yaptı. Ertaş, "Çeşitli haber sitelerinde, yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında müvekkilim Şengül Boybaş'ın adı derdest bir boşanma davası ile anılmaktadır. Müvekkilimin söz konusu haber içeriği ile hiçbir ilgilisi bulunmamaktadır. Müvekkelilim astrolojik danışmanlık hizmeti sunduğu kişilerin özel yaşımına son derece hassas bir şekilde yaklaşmakta ve gizliliğe büyüm önem vermektedir. Müvekkilim ile ilgili bağlamında gerçeği yansıtmayan iddia ve vakaların haber olarak sunulması hukuki değildir. Bu nedenlerle müvekkilimin kişilik haklarını, kariyerini ve toplum nezdindeki konumu hedef alan bu haberler ile ilgili hukuki tedbirlerin alınacağına kamuoyuna saygı ile bildiriririz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Mario Draghi Meral Akşener Mustafa Şentop Yıldırım Akbulut
Magazin Nur Sürer Cem Yılmaz Ersin Korkut Mustafa Üstündağ
Spor Muslera Bülent Uygun Yılmaz Vural Sergen Yalçın Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Ali Koç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Türkiye'nin konuştuğu falcı Şengül Boybaş suskunluğunu bozdu - Magazin Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.4.2021 22:06:38. #1.16#

title