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Türkiye'nin büyük beden model elçisi bakın kim oldu

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Türkiye'nin büyük beden model elçisi bakın kim oldu

Ünlü şarkıcı Hadise geçtiğimiz aylarda çıkardığı giyim markasının yeni ürün çekimlerinde birlikte çalıştığı makyaj sanatçısı Alev Karslı ile birlikte objektif karşısına geçti. Kariyeri boyunca modellere makyaj yapan makyaj sanatçısı Alev Karslı bu kez kendisi model oldu

Markasına hemen hemen bütün kadınların giyebileceği ölçüde elbiseler tasarlayan Hadise'nin bu koleksiyonu sosyal medyada bir hayli beğenildi.

BEDEN ARALIĞINI GENİŞLETTİ

Hadise, her beden kadının kendini iyi hissetmesi için çıktığı marka yolculuğunda, oluşturduğu "Kert" isimli giyim markasının hem beden aralıklarını genişletti, hem de koleksiyona yeni ürünler ekledi.

Yeni eklenen modeller yine hem gündüz, hem gece rahatlıkla giyilebilecek tarzda ve kadınların yılbaşında ne giyeceğim derdini de ortadan kaldırıyor. Kıyafet koleksiyonunu Türkiye'de dijital platform üzerinde satışa çıkaran Hadise, ilerleyen günlerde yurtdışında da satışa çıkmaya hazırlanıyor.

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