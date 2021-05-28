TÜRKİYE'DE MODELLİK YAPMAK İSTİYORUM

Karadağlı model ve Fenomen Radun Bakic, tatil için Bodrum'a geldi.

Bir haftalık tatil için Bodrum'a gelen Radun Bakıc, önceki gün Azka Otel'de görüntülendi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan başarılı model, "Türkiye'yi çok seviyorum fırsat buldukça İstanbul'a gelip moda yarışmalarını takip ediyorum"dedi. Bodrum'a ilk kez geldiğini ve otele gelir gelmez denize girdiğini söyleyen Bakic, "Bodrum'da yaşayan arkadaşlarım var. Yarın onlarla buluşup Bodrum'un tarihi yerlerinin yanı sıra en güzel yerlerini gezmek için sabırsızlanıyorum"dedi.

TARKAN VE SAFİYE SOYMAN'I ÇOK BEĞENİYORUM

Türkiye'de en beğendiği sanatçı Tarkan en beğendiği kadın ise Safiye Soyman olduğunu söyleyen Başarılı model, "Karadağ'dan Türkiye'ye gelip başarılı olan ünlü isimler var. Emina Jahovic ve Samet Laçin gibi isimlerden örnek verebilirim. Bende Türkiye'de modellik yapıp onlar gibi başarılı olmak isterim" dedi.

Kaynak: Snob Magazin