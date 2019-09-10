Türkiye: 0-4

10.09.2019 23:47

STAT: Zimbru

HAKEMLER: Davide Massa, Filippo Meli, Alberto Tegoni

MOLDOVA: Koşelev - Graur, Efros, Mudrac, Reabciuk, Turcan, İonita (Dk. 81 Ghecev), Cebotaru, Sandu, Suvorov (Dk. 75 Rozgoniuc), Ginsari (Dk. 68 Cemirtan)

TÜRKİYE: Mert - Zeki, Merih, Kaan, Merih, Umut Meraş, Ozan, Dorukhan (Dk. 87 Abdülkadir Parmak), Deniz Türüç, İrfan Can (Dk. 80 Yusuf Yazıcı), Kenan Karaman (Dk. 70 Hakan Çalhanoğlu), Cenk Tosun

GOLLER: Dk. 37 - Dk. 79 Cenk Tosun, Dk. 57 Deniz Türüç, Dk. 88 Yusuf Yazıcı

2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda A Milli Futbol Takımı, Moldova'yı 4-0 mağlup etti. Ay yıldızlılara galibiyeti getiren golleri 37 ile 79'uncu dakikalarda Cenk Tosun, 57'nci dakikada Deniz Türüç ve 88'inci dakikada Yusuf Yazıcı kaydetti.

19'uncu dakikada kazandığı topla rakip oyunculardan sıyrılan Cenk Tosun ceza sahasına girip sol ayağıyla vurdu ancak top kalecide kaldı.

20'nci dakikada sol kanattan Umut Meraş'in ortasında altıpas içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Cenk Tosun topu kaleci Alexei Koşelev'in üzerine gönderdi ve top kornere gitti.

37'nci dakikada Dorukhan'ın uzun pasında topla buluşan Cenk Tosun, meşin yuvarlağı kalecinin üzerinden kurtardı ve topu ağlarla buluşturdu: 0-1.

57'nci dakikada ceza sahası ile orta sahanın tam ortasından kazanılan serbest vuruşu kullanan Deniz Türüç, düzgün bir vuruş yaptı ve top direğe çarparak ağlarla buluştu: 0-2.

79'uncu dakikada Zeki'nin sağ kanattan yaptığı ortaya gelişine bir vuruş yapan Hakan Çalhanoğlu'nun vuruşunda top üst direkten döndü ve topu takip eden Cenk Tosun kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-3.

88'inci dakikada sol kanatta kazandığı topla ceza sahasına doğru ilerleyen Yusuf Yazıcı, rakiplerini geçerek ceza sahasının sol çaprazından kalecinin uzak olduğu noktaya klas bir vuruş yaptı ve maçın son golünü kaydetti: 0-4.

Karşılaşma Türkiye'nin 4-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: DHA