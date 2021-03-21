Türkistan'dan ilk uluslararası uçuş Türkiye'ye yapıldı
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Türkistan'dan ilk uluslararası uçuş Türkiye'ye yapıldı

21.03.2021 11:41 | Son Güncelleme: 21.03.2021 11:47
Türkistan'dan ilk uluslararası uçuş Türkiye'ye yapıldı

NUR Kazakistan'ın Türkistan şehrinden ilk yurt dışı uçak seferi İstanbul'a gerçekleştirildi.

NUR Kazakistan'ın Türkistan şehrinden ilk yurt dışı uçak seferi İstanbul'a gerçekleştirildi.

Kazakistan Sivil Havacılık Komitesinden yapılan açıklamaya göre, Türkistan Uluslararası Havalimanından İstanbul güzergahındaki ilk yurt dışı uçak seferi, 176 yolcuyla Fly Arystan Havayolu şirketinin "A-320" tipi uçağıyla yapıldı.

Söz konusu güzergahta sefer sayısının ilk etapta haftada 2, daha sonraki dönemlerde de haftada 7 olması planlanıyor.

Havalimanı, Türk firması imzası taşıyor

Türk firması imzası taşıyan Türkistan Uluslararası Havalimanı, şehir merkezine 16 kilometre mesafede bulunuyor.

Toplam 905 hektar alanı kapsayan havalimanı, bağımsız Kazakistan tarihinde sıfırdan yapılan ilk havalimanı olma özelliğini taşıyor.

Airbus "A 340", Boeing "700" gibi uçak tiplerine uygun pist uzunluğu ve genişliğine sahip havalimanı, aynı anda 9 uçağı kabul edebiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meiramgul Kussainova

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