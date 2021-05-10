Turkish Pro Topluluk Turnuvası 3 şampiyonu DEVOTEES!
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Turkish Pro Topluluk Turnuvası 3 şampiyonu DEVOTEES!

Turkish Pro Topluluk Turnuvası 3 şampiyonu DEVOTEES!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Tebrikler DEVOTEES!

Türkiye espor ekosistemini ayağa kaldırmaya yönelik platformlardan biri olan Turkish Pro Topluluk Turnuvası 3 şampiyonu DEVOTEES oldu. Yarı finalleri 14.00'te başlayan turnuvanın sonuna gelindi.

Yarı final karşılaşmalarında FIREPOWER - Reaxius Esports ve DEVOTEES - Şahangiller Espor karşı karşıya geldi. Sırasıyla karşılaşmaları FIREPOWER ve DEVOTEES kazandı ve finalde karşı karşıya geldiler. Final karşılaşmaları sonunda ise DEVOTEES maçı kazanarak turnuvayı birinci olarak tamamladı. Turnuvanın birinci, ikinci takımlarına ve MVP'sine ise ödülleri verildi. Verilen ödüller ise şu şekilde:

5 Adet - AOC GK500 Red Switch Türkçe RGB Mekanik Gaming Klavye

5 Adet - AOC GM500 RGB Gaming Mouse

MVP - Hawk Gaming Chair Turkish Pro Koltuk

Kaynak: Playerbros

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