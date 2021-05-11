Turkish Pro Sezon 10 ilk 5'i belli oldu!
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Turkish Pro Sezon 10 ilk 5'i belli oldu!

Turkish Pro Sezon 10 ilk 5'i belli oldu!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Sıralamaya giren oyuncuları tebrik ederiz!

Türkiye espor ekosistemini ayağa kaldırmaya yönelik platformlardan biri olan Turkish Pro Sezon 10 ilk 5'i belli oldu.

Öncelikle sıralamaya giren oyunculara gelin birlikte göz atalım:

WARXX1 | Oynanan Maç 75 | Galibiyet 52 | Galibiyet %'si 67 |

BEASTLFT | Oynanan Maç 77 | Galibiyet 46 | Galibiyet %'si 60 |

DEBBIEEEE | Oynanan Maç 39 | Galibiyet 30 | Galibiyet %'si 70 |

NECOISTAKEN | Oynanan Maç 61 | Galibiyet 37 | Galibiyet %'si 61 |

HUGUTER | Oynanan Maç 51 | Galibiyet 31 | Galibiyet %'si 61 |

Sıralamaya giren oyuncular ödüllerini "Corsair ürünleri ya da FOXNGAME ürünleri arasından seçecek". Eğer sen de kendini geliştirmek ve birbirinden güzel ödüllerden birini kazanmak istiyorsan hemen oyna.turkishpro.gg adresinden kaydını oluştur ve oynamaya başla!

Kaynak: Playerbros

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