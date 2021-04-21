Turkish Pro, cNed & tecoNe Topluluk Turnuvası #2'yi duyurdu

Kendini ispatlamak isteyenler için bir fırsat.

Turkish Pro, cNed ve tecoNe VALORANT Topluluk Turnuvası'nın ikincisini duyurdu.

Topluluğun en iyisi olduğunu düşünüyorsan sen de takımını topla ve bu turnuvada yarışarak kendini kanıtla. 24-25 Nisan'da yapılacak turnuvaya kayıt olmak için buraya tıklayabilirsiniz.

TURKISH PRO TOPLULUK TURNUVASI BİLGİLERİ

Tarih: 24 Nisan Cumartesi 2021

Saat: 13.00

Slot Sayısı: 128

Turnuva Formatı: Tekli Eliminasyon (Bo1)

Ödüller

5 Adet Corsair HS35 Kulaklık

500 TL Foxngame.com Site Bakiyesi

250 TL Foxngame.com Site Bakiyesi

Turnuva Planlaması

24 Nisan - 1. Tur: 13.00 (bo1)

24 Nisan - 2. Tur: 14.00 (bo1)

24 Nisan - 3. Tur: 15.00 (bo1)

24 Nisan - 4. Tur: 16.00 (bo1)

24 Nisan - Çeyrek Final: 17.00 (bo1)

25 Nisan - Yarı Final: 14.00 (bo3)

25 Nisan - Final: 16.30 (bo3)

Kaynak: Playerbros