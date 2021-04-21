Turkish Pro, cNed & tecoNe Topluluk Turnuvası #2'yi duyurdu
Kendini ispatlamak isteyenler için bir fırsat.
Turkish Pro, cNed ve tecoNe VALORANT Topluluk Turnuvası'nın ikincisini duyurdu.
Topluluğun en iyisi olduğunu düşünüyorsan sen de takımını topla ve bu turnuvada yarışarak kendini kanıtla. 24-25 Nisan'da yapılacak turnuvaya kayıt olmak için buraya tıklayabilirsiniz.
TURKISH PRO TOPLULUK TURNUVASI BİLGİLERİ
- Tarih: 24 Nisan Cumartesi 2021
- Saat: 13.00
- Slot Sayısı: 128
- Turnuva Formatı: Tekli Eliminasyon (Bo1)
Ödüller
- 5 Adet Corsair HS35 Kulaklık
- 500 TL Foxngame.com Site Bakiyesi
- 250 TL Foxngame.com Site Bakiyesi
Turnuva Planlaması
- 24 Nisan - 1. Tur: 13.00 (bo1)
- 24 Nisan - 2. Tur: 14.00 (bo1)
- 24 Nisan - 3. Tur: 15.00 (bo1)
- 24 Nisan - 4. Tur: 16.00 (bo1)
- 24 Nisan - Çeyrek Final: 17.00 (bo1)
- 25 Nisan - Yarı Final: 14.00 (bo3)
- 25 Nisan - Final: 16.30 (bo3)
Kaynak: Playerbros