Turkish Pro 7. Sezon heyecanı başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Turkish Pro 7. Sezon heyecanı başladı

17.03.2021 18:19 | Son Güncelleme: 17.03.2021 18:23
Turkish Pro 7. Sezon heyecanı başladı

Turkish Pro'da (turkishprogg) 7. Sezon mücadelesi başladı!

Valorant Türkiye adına büyük adımlardan biri olan Turkish Pro 14 Aralık 2020 tarihinde oyuncuların kullanımına sunulmuştu. Üç aylık süreçte 6 sezonu geride bıraktık. Topluluk için büyük önem taşıyan oluşum, geçtiğimiz sezonlarda Corsair ve FOXNGAME sponsorluğunda birçok ödül dağıtmıştı. Turkish Pro 7. Sezon ile birlikte daha fazla ödül ve rekabetçi maçlar oyuncuları bekliyor.

Yeni sezonun haberi daha önce sosyal medyadan verilmişti. Turkish Pro 7. Sezon 15 Mart Pazartesi günü saat 20.00'da başladı. Yeni sezonla birlikte yeni ödüllerin ve kıyasıya mücadelenin olduğu platformda heyecan başladı. Geçtiğimiz sezonlarda sıralamaya giren oyuncular ödüllerini alırken, yeni sezon için de ödüller belirlendi. Yeni sezonda ödül dağılımı şu şekilde:

Turkish Pro 7. Sezon Ödülleri

Turkish Pro Legends

600?

300?

150?

Turkish Pro Elite

VOID 7.1 ELITE KULAKLIK

KATAR PRO MOUSE

1250 VALORANT POINT

Turkish Pro Open

250? FOXNGAME SİTE BAKİYESİ

125? FOXNGAME SİTE BAKİYESİ

75? FOXNGAME SİTE BAKİYESİ

Turkish Pro Wonder

VOID 7.1 ELITE KULAKLIK

KATAR PRO MOUSE

1250 VALORANT POINT

Sizde bu muhteşem ödüllerin sahibi olmak ve kıyasıya mücadeleye katılmak istiyorsanız tıklayarak kayıt olabilir ve oynamaya başlayabilirsiniz.

Kaynak: Playerbros

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Mehmet Akif Ersoy
Magazin Cem Yılmaz Ayşegül Çınar Rasim Öztekin Uraz Kaygılaroğlu
Spor Erol Bulut Deniz Türüç Cüneyt Çakır Ünal Karaman Halis Özkahya
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Korona
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Turkish Pro 7. Sezon heyecanı başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2021 18:26:59. #1.14#
title