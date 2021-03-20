Turkısh Open Taekwondo Turnuvasına damga vurdu
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Turkısh Open Taekwondo Turnuvasına damga vurdu

20.03.2021 10:56 | Son Güncelleme: 20.03.2021 11:39
Turkısh Open Taekwondo Turnuvasına damga vurdu

Uluslararası Turkish Open Taekwondo Turnuvası 57 kilogram Yıldız Erkeklerde yarışan Bilecikli sporcu Alper Tuncay, yaptığı 4 maçı da nakavtla kazanarak kırılması zor bir rekora imza attı.

Uluslararası Turkish Open Taekwondo Turnuvası 57 kilogram Yıldız Erkeklerde yarışan Bilecikli sporcu Alper Tuncay, yaptığı 4 maçı da nakavtla kazanarak kırılması zor bir rekora imza attı.

Uluslararası Turkish Open Taekwondo Turnuvası 46 ülke 250 kulüp ve bin 590 sporcu katılımıyla İstanbul'da düzenlendi. Bilecik'in temsilen turnuvaya katılan sporcular geçen senenin aksine bu sene çok daha başarılı sonuçlar elde etti. Geçtiğimiz sene derece yapamayan 4 sporcu bu turnuvada kürsüye çıkarak taekwondo sporunun Bilecik'te nasıl geliştiğini kanıtladılar.

Sporculardan +78 kilogramda genç erkeklerde kategorisinde Ali Osman Üstün birinci, 46 kilogramda genç bayanlar kategorisinde Şüheda Yangın üçüncü, 57 kilogramda yıldız erkeklerde kategorisinde Alper Tuncay birinci, 45 kilogramda yıldız erkeklerde kategorisinde Metehan İncesu üçüncü oldu. Turnuvada 57 kilogramda yıldız erkeklerde kategorisinde Alper Tuncay yaptığı 4 maçı da nakavtla kazanarak, kırılması zor bir rekora imza attı. Bu sonuçlarla birlikte 4 sporcu Gençlik ve Spor Bakanlığının sağlamış olduğu 'Milli Sporcu' statüsünde yer alacak.

Öte yandan Avrupa'nın en zor ve en çekişmeli turnuvalarından biri olan Turkish Open, 2024 Olimpiyat Oyunlarına katılım yolunda puan veriyor. - BİLECİK

Turkısh Open Taekwondo Turnuvasına damga vurdu
Turkısh Open Taekwondo Turnuvasına damga vurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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