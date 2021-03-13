8. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası
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8. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası

13.03.2021 21:22 | Son Güncelleme: 13.03.2021 21:42
8. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası

8. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nın (Turkish Open 2021) dördüncü gününde gençler kategorisinde Türk sporcular, 5'i altın 23 madalya kazandı.

8. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nın (Turkish Open 2021) dördüncü gününde gençler kategorisinde Türk sporcular, 5'i altın 23 madalya kazandı.

Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından İstanbul'da düzenlenen ve tüm kategorilerde 46 ülkeden bin 590 sporcunun mücadele ettiği Turkish Open 2021'in dördüncü gününde, gençler kategorisinde 7 sıklette karşılaşmalar gerçekleştirildi.

Türk sporcular, dördüncü günü 5 altın, 5 gümüş ve 13 bronz madalya ile tamamladı.

Erkekler 51 kiloda Abdullah Dönmez, 63 kiloda Kadir Santaş, 78 kiloda Buğra Murat Şafak, kızlar 63 kiloda Işıl Zafer ile +68 kiloda Sude Yaren Uzunçavdar, altın madalyanın sahibi oldu.

Turnuva, yarın gençler kategorisinde yapılacak müsabakalarla devam edecek.

8. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası
8. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası
8. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası

Kaynak: Anadolu Ajansı

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