Turkish Open 2021'in yedinci gününde yıldız milli tekvandoculardan 19'u altın 77 madalya
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Turkish Open 2021'in yedinci gününde yıldız milli tekvandoculardan 19'u altın 77 madalya

17.03.2021 00:15 | Son Güncelleme: 17.03.2021 00:22
Turkish Open 2021'in yedinci gününde yıldız milli tekvandoculardan 19'u altın 77 madalya

8. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nın (Turkish Open 2021) yedinci gününde yıldızlar kategorisinde milli sporcular, 19'u altın 77 madalya kazandı.

8. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nın (Turkish Open 2021) yedinci gününde yıldızlar kategorisinde milli sporcular, 19'u altın 77 madalya kazandı.

Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından İstanbul'da düzenlenen ve tüm kategorilerde 46 ülkeden bin 590 sporcunun mücadele ettiği Turkish Open 2021'in yedinci gününde yıldızlar kategorisinde 20 sıklette müsabakalar yapıldı.

Müsabakaları Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı (TMOK) Uğur Erdener ile IOC Üyesi ve Dünya Tekvando Federasyonu Asbaşkanı Aicha Garad Ali de takip etti.

Olimpik puanın olmadığı yıldızlar kategorisinde, katılımcıların büyük bir bölümü ay-yıldızlı sporculardan oluştu. Milli sporcular, 20 sıklette 19 altın, 19 gümüş ve 39 bronz madalya elde etti.

Erkekler 33 kiloda Berke Erbulut, 37 kiloda Arda Muzac, 41 kiloda Yusuf Badem, 45 kiloda Murat Semih Uzun, 49 kiloda Emirhan Özten, 53 kiloda Ahmet Kaan Fildişi, 57 kiloda Ahmet Tuncay, 61 kiloda Hulusu Cin, 65 kiloda Enes Turhan ile +65 kiloda Ekrem Işık, altın madalya kazanan isimler oldu.

Kızlar 29 kiloda Yaren Acar, 33 kiloda Tuğba Yonak, 37 kiloda Hayrunnisa Gürbüz, 41 kiloda Rüveyda Nur Evin, 44 kiloda Ceyda Gencer, 47 kiloda Sevcan Ateş, 55 kiloda Mumune Nur Göz, 59 kiloda Ceren Çetinel ve +59 kiloda Zehranur Bingöl, altın madalya kazandı.

Turnuvanın son gününde bugün poomse kategorisinde müsabakalar yapılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

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