Turkish Open 2021'in 6'ncı gününde milli tekvandoculardan 6'sı altın 22 madalya
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Turkish Open 2021'in 6'ncı gününde milli tekvandoculardan 6'sı altın 22 madalya

15.03.2021 22:36 | Son Güncelleme: 15.03.2021 22:44
Turkish Open 2021'in 6'ncı gününde milli tekvandoculardan 6'sı altın 22 madalya

Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nın (Turkish Open 2021), 6'ncı gününde gençler kategorisinde Türk sporcular 6'sı altın 22 madalya kazandı.

Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nın (Turkish Open 2021), 6'ncı gününde gençler kategorisinde Türk sporcular 6'sı altın 22 madalya kazandı.

Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından İstanbul'da düzenlenen ve tüm kategorilerde 46 ülkeden 1590 sporcunun mücadele ettiği Turkish Open 2021'de altıncı gün gençler kategorisinde 6 sıklette müsabakalar yapıldı. Bu müsabakalarla gençler kategorisi sona ererken Türk sporcular, 6 altın, 5 gümüş ve 11 bronz madalya kazandı.

Erkekler 45 kiloda Yasin Açıkgöz, 55 kiloda Semih Özer, 59 kiloda Ömer Faruk Dayıoğlu, kızlar 42 kiloda Canan Gündüz ile 44 kiloda Elif Sude Akgül ile 52 kiloda Özge Özbey altın madalya kazanan isimler oldu.

Turnuvada yarın yıldızlar kategorisinde müsabakalar yapılacak.


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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