8. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası
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8. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası

12.03.2021 23:44 | Son Güncelleme: 12.03.2021 23:53
8. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası

8. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nda (Turkish Open 2021) üçüncü gün müsabakaları tamamlandı.

8. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nda (Turkish Open 2021) üçüncü gün müsabakaları tamamlandı.

Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından İstanbul'da düzenlenen organizasyonda, büyükler kategorisinde 5 sıklette müsabakalar yapıldı.

2024 Paris Olimpiyat Oyunları için puan veren turnuvada Türk sporcular, üçüncü gün müsabakaları sonunda 1 altın, 1 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 5 madalya kazandı.

Kadınlar 46 kilo finalinde iki Türk sporcu karşı karşıya geldi. Fatma Keleş'e üstünlük kuran Emine Göğebakan altın madalya elde etti. Fatma Keleş ise gümüş madalyayla yetindi. Kadınlar 46 kiloda Filiz Ögel, erkekler 74 kiloda Ferhat Muhammet Saroğlu ile 87 kiloda Hasan Can Lazoğlu ise bronz madalyanın sahibi oldu.

Organizasyona, yarın gençler kategorisinde yapılacak müsabakalarla devam edilecek.

8. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası
8. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası
8. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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