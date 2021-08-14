Turkish Dream Team olarak bilinen Eternal Fire Azmican "Asmo" Berberoğlu ile anlaştı!
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Turkish Dream Team olarak bilinen Eternal Fire Azmican "Asmo" Berberoğlu ile anlaştı!

Turkish Dream Team olarak bilinen Eternal Fire Azmican 'Asmo' Berberoğlu ile anlaştı!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Turkish Dream Team olarak bilinen Eternal Fire'ın menajerlik görevini Azmican "Asmo" Berberoğlu üstlenecek!

Yakın bir zamanda söylentileri doğrulayan ve Turkish Dream Team olarak bilinen Eternal Fire Azmican "Asmo" Berberoğlu ile anlaştı. Türk asıllı bir Alman olan asmo rüya takımın menajerlik görevini üstlenecek.

Azmican "" Berberoğlu kariyerinin bir döneminde Counter-Strike: Global Offensive oyunculuğu, takım koçluğu ve AYB Esports'un sahibi olarak görev aldı. Profesyonel 2016 yılından 2017 yılına kadar da Dark Passage'da oyunculuk ve koçluk görevlerini üstlendi. 31 yaşındaki başarılı isim çoğu esporcunun kariyerinde ve hayatında da büyük bir yer edinmiş birisi olarak biliniyor.

Kaynak: Playerbros

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