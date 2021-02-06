Turkish Cargo, "Yılın Hava Kargo Taşıyıcısı" seçildi
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Turkish Cargo, "Yılın Hava Kargo Taşıyıcısı" seçildi

06.02.2021 11:31 | Son Güncelleme: 06.02.2021 11:34
Turkish Cargo,

Turkish Cargo, Payload Asia Awards2020'de, "Yılın Hava Kargo Taşıyıcısı" seçilerek, "Overall Carrier Of Year" ödülüne layık görüldü.

Turkish Cargo, Payload Asia Awards2020'de, "Yılın Hava Kargo Taşıyıcısı" seçilerek, "Overall Carrier Of Year" ödülüne layık görüldü.

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşavirliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, zorluklara ve kısıtlara rağmen 2020 boyunca operasyonlarına ve iş süreçlerine 7/24 devam eden TurkishCargo, Singapur merkezli Payload Asia'da "Yılın Hava Kargo Taşıyıcısı" seçildi.

Küresel salgın nedeniyle dijital platform üzerinden 22 Ocak'ta gerçekleştirilen ödül törenine, 60'tan fazla sektör profesyoneli, havayolları temsilcileri, kargo taşıyıcıları, BT sağlayıcıları, ekspres operatör temsilcileri katıldı.

15 kategoride ödüllerin sahiplerini bulduğu etkinlikte kazananlar kalite, yenilik, verimlilik, hız, güvenilirlik ve vizyon gibi kriterler esas alınarak, tedarik zinciri uzmanları tarafından gerçekleşen oylama sonucunda belirlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY (Kargo) Genel Müdür Yardımcısı Turhan Özen, şunları kaydetti:

"Bu değerli ödül ve yıl boyunca almış olduğumuz global nitelikli ödüller, hizmet kalitemize, operasyonel mükemmelliğe, yenilikçi ve müşteri beklentilerini aşmaya yönelik standartlarımıza ve sürdürülebilir başarılarımıza işaret eden önemli bir kilometre taşıdır. Küresel anlamda en geniş uçuş ağına sahip olan markamız, kurduğu hava kargo köprüleri ile çok önemli taşımalar gerçekleştirmeye devam edecektir. Turkish Cargo kullandığı ve geliştirdiği yeni teknolojiler, inovatif yaklaşımlar ile daha etkin çözümler üretmekte ve zorlu pandemi sürecinde de başarısını sürdürmektedir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Derdiyok

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