Turkish Cargo, THY'nin yolcu uçakları ile de kargo taşıması yapıyor
Turkish Cargo, koronavirüs salgını sürecinde, kargo taşımacılığı alanında faaliyetlerini yoğun bir şekilde sürdürmeye devam ediyor.
25.03.2020 11:42 | Son Güncelleme: 25.03.2020 11:42
Turkish Cargo, koronavirüs salgını sürecinde, kargo taşımacılığı alanında faaliyetlerini yoğun bir şekilde sürdürmeye devam ediyor.
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Kaynak: Dunya.com