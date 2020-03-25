Turkish Cargo, THY'nin yolcu uçakları ile de kargo taşıması yapıyor Turkish Cargo, koronavirüs salgını sürecinde, kargo taşımacılığı alanında faaliyetlerini yoğun bir şekilde sürdürmeye devam ediyor.

Turkish Cargo, koronavirüs salgını sürecinde, kargo taşımacılığı alanında faaliyetlerini yoğun bir şekilde sürdürmeye devam ediyor. Kaynak: Dunya.com