Turkish Cargo, Lima Lojistik ve Tofaş ile Anlaşma İmzaladı

Turkish Cargo, Lima Logistics ve TOFAŞ ile Türkiye otomotiv sanayisine önemli katkı sağlayacak özel bir anlaşma imzaladı.



Türk Hava Yolları Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, küresel hava kargo taşımacılığı pazarındaki payını her geçen gün arttıran Turkish Cargo ile çözüm ortağı Lima Logistics, Türk Otomobil Fabrikaları AŞ'ye (TOFAŞ) özel lojistik hizmetler sunarak milli otomotiv sanayisine önemli bir katkıda bulunuyor.



Geçen günlerde filosuna iki yeni Boeing 777F kargo uçağını katarak hava kargo taşımacılığındaki hedeflerine bir adım daha yaklaşan Turkish Cargo, uluslararası taşımacılık sektörünün hızlı büyüyen yerli sermayeli şirketlerinden Lima Logistics ve otomotiv sanayinin öncü kuruluşlarından TOFAŞ ile özel bir anlaşma için bir araya geldi.



Türkiye otomotiv sanayisine önemli katkı sağlayacak anlaşma sayesinde, Fiat Chrysler Automotive (FCA) tarafından İtalya'da üretilen parçalar, Lima Logistics'in bu ülkedeki acente ağı üzerinden TOFAŞ'ın üretim hattına, Turkish Cargo ile 24 saatten daha az süre içerisinde JIT (just in time-tam zamanında) olarak ulaşacak.



Operasyonel başarısını ve ulaşım gücünü milli sanayinin hizmetine sunan Turkish Cargo, ilk etapta İtalya'dan TOFAŞ'ın Bursa'da bulunan fabrikasına haftalık 50 tonluk üretim malzemesi ve yedek parça taşıyacak.



Bu anlaşma, hava kargo sektörünün en hızlı büyüyen şirketi olan Turkish Cargo'nun pazardaki yükselişine ve İtalya pazarındaki ilk 5 şirketten biri olma hedefine de destek olacak.



Dünyadaki üretim ve ticaret merkezlerine, ulaşım için en iyi bağlantıları sağlayan Turkish Cargo, kaliteli hizmet anlayışı ile sunduğu cazip olanakları, müşterilerinin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak adına geliştirmeye devam ediyor ve her geçen gün artan lojistik talebe yönelik özel ve pratik çözümler üreterek, bölgesel ticareti geliştiriyor, ihracatçı firmalara destek olmayı sürdürüyor.



Turkish Cargo ve uçuş tarifeleri ile ilgili ayrıntılı bilgiye, "www.turkishcargo.com.tr" adresinden ve "0850 333 0777" numaralı çağrı merkezinden ulaşılabilir.