Turkish Cargo İhracatçıyla El Ele Büyüyor"

YUSUF ŞAHBAZ - Turkish Cargo Satış Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Kılıç, Türk ihracatçısının çok iyi çalıştığını belirterek, "Promosyon olarak verdiğimiz bazı hatlarda ihracatçımız tam kapasite çalışıyor. Hatta kapasite artırımı talep ediyorlar. İş adamlarımız dünyanın her tarafına, hiç ummadığımız noktalara satış yapıyor. Bundan sonraki süreçte onlara çok iyi kapasite sunuyor olacağız. Turkish Cargo ihracatçıyla el ele büyüyor." dedi.

Kılıç, AA muhabirine, Turkish Cargo'nun çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

2023 yılında dünyanın en büyük 5'inci kargo şirketi olmayı hedeflediklerini dile getiren Kılıç, "Şu anda gerçekleştirdiğimiz çalışmalar zaten bizim 2023 yılında hedeflediğimiz noktada olacağımız gösteriyor. Bu yolda rehavete kapılmadan en üst kademeden en alt kademeye kadar çalışmalarımız devam edecek." diye konuştu.

Turkish Cargo'nun Türkiye'nin ihracatına destek verdiğine işaret eden Kılıç, bu kapsamda 2017'de yaş meyve sebze ihracatçılarıyla anlaşma yaptıklarını anımsattı.

Anlaşma kapsamında ihracatçıya özel indirim imkanı sunduklarını belirten Kılıç, şöyle devam etti:

"Böylece ihracatçının ürünlerinin taze ve hızlı gitmesini, uçaklarımızın doluluk oranlarını artırmayı hedeflemiştik. Bunda da başarılı olduk. Geçen yıla kıyasla yaş meyve sebze taşımacılığında yaklaşık yüzde 80 büyüme var. Şimdi bu çalışmayı daha da ileri boyuta taşıma gayreti içindeyiz. Türk ihracatçısı çok iyi çalışıyor ve ihracatını sürekli artırıyor. Promosyon olarak verdiğimiz bazı hatlarda ihracatçımız tam kapasite çalışıyor. Hatta kapasite artırımı talep ediyorlar. İş adamlarımız dünyanın her tarafına, hiç ummadığımız noktalara satış yapıyor. Bundan sonraki süreçte onlara çok iyi kapasite sunuyor olacağız. Turkish Cargo ihracatçıyla el ele büyüyor."

Kılıç, sezonun devam ettiğine dikkati çekerek, ekim ayının sonunda hava kargoyla taşınan yaş meyve sebze rakamlarını daha iyi göreceklerini söyledi.

"Filomuzdaki uçak sayısı 22'ye çıkacak"

Turkish Cargo'nun daha çok yurt dışına yönelik anıldığını ancak iç piyasada da hizmet sunduklarını vurgulayan Kılıç, gelecek talebe göre yurt içi taşımacılıkta da adım atmaya hazır olduklarını kaydetti.

Türk Hava Yollarının (THY) önümüzdeki günlerde yolcu uçağı sayısını artıracağını ifade eden Kılıç, "THY'nin yanında biz de büyümeye devam ediyoruz. Bu yılın sonunda filomuza 3 kargo uçağı daha gelecek, filomuzdaki uçak sayısı 22'ye çıkacak." diye konuştu.

Kılıç, balık ihracatçısının İzmir-New York hattında kargo uçağı talebinde bulunduğunu belirterek, bu konudaki çalışmalarının da sürdüğünü bildirdi.