Turkish Cargo, 25 hava kargo taşıyıcısı arasında en yüksek büyüme oranını gerçekleştirdi
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Turkish Cargo, 25 hava kargo taşıyıcısı arasında en yüksek büyüme oranını gerçekleştirdi

Turkish Cargo, 25 hava kargo taşıyıcısı arasında en yüksek büyüme oranını gerçekleştirdi
03.05.2020 11:56 | Son Güncelleme: 03.05.2020 11:56

TÜRK Hava Yolları'nın (THY) alt markası olan Turkish Cargo, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği'nin (IATA) FreightTonneKilometres (FTK) Şubat 2020 sonuçlarına göre yüzde 16.6 büyüme oranıyla, en iyi 25 hava kargo taşıyıcısı arasında en yüksek büyüme oranını gerçekleştirdi.

TÜRK Hava Yolları'nın  (THY) alt markası olan Turkish Cargo, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği'nin (IATA) FreightTonneKilometres (FTK) Şubat 2020 sonuçlarına göre yüzde 16.6 büyüme oranıyla, en iyi 25 hava kargo taşıyıcısı arasında en yüksek büyüme oranını gerçekleştirdi.

Koronavirüsle mücadelede gıda, yardım malzemesi, maske, medikal ekipmanlar ve ilaç taşımaları yaparak global tedarik zincirinin aksamaması adına operasyonlarına 7/24 devam eden Turkish Cargo, büyümeye de devam ediyor, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği'nin (IATA) FreightTonneKilometres (FTK) 2019 yılında 8'inci sırada yer alan Turkish Cargo, global hava kargo sektörünün yüzde 2.6 daralma gösterdiği şubat ayında 5'inci sıraya yükseldi ve global FTK pazar payını yüzde 4.4'e çıkardı.

"HEDEFİMİZE DAHA SAĞLAM ADIMLARLA İLERLEYECEĞİZ"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı ise "Milleti gibi yenilmeyi ve vazgeçmeyi hiç sevmeyen bir şirketiz. Yalnızca kargo taşıyabildiğimiz bu zor günlerde görevimizi en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz ve hem insani hem de ticari yönden değerli işlere imza atıyoruz. Turkish Cargo'nun sergilediği başarı ülkemizi hava kargo sektöründe dünyanın merkezi konumuna taşımak için kararlı olduğumuzu gösteriyor. Nitekim Covid-19 salgını sonrası jeopolitik konumumuz ve imkanlarımız hava kargo sektöründe ülkemizi daha önemli bir oyuncu konumuna taşıyacak. Böylece 2023 yılında Turkish Cargo'yu en iyi 5 hava kargo markasından biri konumuna taşıma hedefimize daha sağlam adımlarla ilerleyeceğiz." dedi.

4 BİN TON İLAÇ TAŞIDI

Milli hava kargo markası Turkish Cargo, koronavirüs ile mücadelede etkin bir rol oynuyor. Turkish Cargo, ihtiyaç duyulan ilaç ve tıbbi ekipmanları öncelikle farklı kıtalardan Türkiye'ye, Türkiye'den de Şikago, Taipei, Atlanta, Sao Paulo, Seul, New York ve Kiev başta olmak üzere dünyanın dört bir yanına ulaştırmaya devam ediyor. Başarılı marka, nisan ayında 4 bin ton ilaç taşıması ve 500 ton medikal ekipman taşıması gerçekleştirdi.

900'DEN FAZLA KARGO SEFERİ DÜZENLEDİ

Dünyanın en büyük 6'ncı hava kargo taşıma kapasitesine sahip olanTurkish Cargo, 25 adet yüksek kapasiteli kargo uçağını kullanarak, direkt kargo destinasyonu olan 90 noktaya ve ana markası Türk Hava Yolları'nın filosunda bulunan 19 adet geniş gövdeli yolcu uçağıyla; Londra, Moskova, Kahire, Şanghay, Bangkok, Doha, Dubai ve Kazablanka olmak üzere 38 destinasyona hava kargo operasyonu düzenliyor. Bu kritik süreçte, tedarik zincirinin aksamaması adına uluslararası köprü vazifesi görmeye devam eden milli hava kargo markası, nisan ayında kargo ve yolcu uçaklarıyla 900'den fazla sefer düzenledi.


- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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