Turkish Cargo, 10 Şubat'ta dijital etkinlik "Cargo Talks" ile sektörün paydaşlarını bir araya getirecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Turkish Cargo, 10 Şubat'ta dijital etkinlik "Cargo Talks" ile sektörün paydaşlarını bir araya getirecek

05.02.2021 11:59 | Son Güncelleme: 05.02.2021 11:59
Turkish Cargo, 10 Şubat'ta dijital etkinlik

Turkish Cargo, 10 Şubat'ta, hava kargo sektörünün nabzını tutan profesyoneller arasında fikir alışverişlerinin yapılacağı; dijitalleşme, aşı taşımacılığı ve hava kargonun geleceği gibi önemli gündemlerin konuşulacağı "Cargo Talks" isimli web semineri düzenleyecek.

Turkish Cargo, 10 Şubat'ta, hava kargo sektörünün nabzını tutan profesyoneller arasında fikir alışverişlerinin yapılacağı; dijitalleşme, aşı taşımacılığı ve hava kargonun geleceği gibi önemli gündemlerin konuşulacağı "Cargo Talks" isimli web semineri düzenleyecek.

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, hız, ayrıcalık ve güven sağlayarak giderek daha önemli hale gelen hava kargo sektörünün bugününü ve geleceğini konu alan dijital etkinlik; lojistik zinciri profesyonelleri ve hava lojistik sektörünün nabzını tutan sektörün paydaşlarını bir araya getirecek.

Sektörün temsilcileri ile üst düzeyde gerçekleşecek konferansta, hava lojistiğinin salgın sürecindeki durumu, artan maliyetler, esneklik alanları, dijitalleşme ve akıllı teknolojiler gibi önemli gelişmelerin konuşulacak. Uluslararası etkinlik; "Hava Kargonun Geleceği ve Hava Kargoda Dijitalleşme" panelleri ile aşı taşımaları için yapılacak sunumdan oluşacak.

Ücretsiz, herkese açık olacak ve "http://www.cargotalksbyturkishcargo.com" sitesi üzerinden kayıt yapılabilen dijital etkinlik, 10 Şubat'ta saat 14.30'da gerçekleştirilecek.

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı ve Genel Müdür (Kargo) Yardımcısı Turhan Özen'in açılış konuşmalarıyla başlayacak etkinliğin moderatörlüğünü blogger Sam Chui yapacak.

Panel sırasında interaktif bir oyun olan kahoot yarışması yapılacak ve webinara özel olarak hazırlanmış dijital oyun katılımcıları, uçak bileti kazanma şansı için yarışacak.

Global nitelikli dijital etkinlikte, katılımcılar hem mükemmel bir ağ oluşturma fırsatı bulacak hem de çok önemli lojistik gündemlerin konuşulacağı paneller sayesinde adeta eğitim alacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Derdiyok

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Numan Kurtulmuş Mehmet Ali Çelebi Temel Karamollaoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Halsey Ali Sunal Guy Ritchie Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Ömer Ali Okan Buruk Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Rusya Terör Almanya Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Turkish Cargo, 10 Şubat'ta dijital etkinlik "Cargo Talks" ile sektörün paydaşlarını bir araya getirecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.2.2021 12:03:28. #1.15#
title