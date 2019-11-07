Turkish Airlines Open Golf Turnuvası başladı

07.11.2019 13:17 | Son Güncelleme: 07.11.2019 13:17

ANTALYA'nın Serik ilçesinde düzenlenen Turkish Airlines Open 2019 Golf Turnuvası başladı.

Avrupa Turu (European Tour) Rolex Serisi'nin 8 ayağından altıncısı olan ve Türk Hava Yolları'nın ana sponsorluğunu yaptığı Turkish Airlines Open start aldı. 2013 yılından bu yana Antalya'da düzenlenen ve Avrupa'nın en iyi oyuncularını buluşturan Turkish Airlines Open'da, son iki yılın şampiyonu Justin Rose'un da aralarında bulunduğu 75 oyuncu sahaya çıktı.Pazar günü final raunduyla sona erecek dev organizasyona Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki Montgomerie Maxx Royal Golf Kulübü ev sahipliği yapıyor. Toplam 7 milyon dolar ödüllü organizasyonda Türkiye'nin 1 numarası milli oyuncu Taner Yamaç da geçen yıl olduğu gibi bu yıl da boy gösteriyor.Avrupa Turu Race to Dubai sıralamasında ilk 70 sırada yer alan oyuncuların katılabildiği turnuvada bu yıl, son iki yılın Turkish Airlines Open şampiyonu İngiliz Justin Rose'un yanı sıra Avrupa Turu'nun genel klasman lideri Avusturyalı Bernd Wiesberger, 2016 Masters şampiyonu İngiliz Danny Willett, 2018 Masters şampiyonu Amerikalı Patrick Reed, 2018 Britanya Açık şampiyonu İtalyan Francesco Molinari ve 2019 Britanya Açık şampiyonu Shane Lowry gibi ünlü isimler sahaya çıktı. 2020 Ryder Kupası Avrupa Takımı Kaptanı İrlandalı Padraig Harrington ve PGA Turu'nun genç yıldızlarından C.T. Pan de Türk Hava Yolları'nın sağladığı wild card'la turnuvaya katıldı.

7 yıl içinde Türkiye'nin en geniş ve en etkili tanıtımlarından biri haline gelen Turkish Airlines Open, geçen yıl dünya genelinde yaklaşık 542 milyon hanede izlenmişti.

Kaynak: DHA

- Antalya