Turkish Airlines Open 2019 Golf Turnuvası

09.11.2019 18:40 | Son Güncelleme: 09.11.2019 18:42

Turkish Airlines Open 2019 Uluslararası Golf Turnuvası'nın üçüncü günü tamamlandı.

Türk Hava Yolları (THY) ana sponsorluğunda Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde bulunan Montgomerie Maxx Royal Golf Kulübü'nde gerçekleştirilen organizasyonda, dünya çapında sıralamaya giren 74 golfçünün yanı sıra Türkiye'den de bir sporcu mücadele ediyor.

Turnuvada dün zirveyi paylaşan sporculardan Avusturyalı Matthias Schwab, üçüncü gün mücadeleleri sonunda -18 puanla ilk sırada yer aldı. Bu sporcuyu -15 puanla İngiliz Ross Fisher ve ABD'li Patric Reed, İskoçya'dan Robert Macintyr, Fransız Benjamin Hebert, İngiliz Tyrrell Hatton izledi.

Son iki senenin Turkish Airlines Open şampiyonu İngiliz Justin Rose'un yanı sıra European Tour'un genel klasman lideri Avusturyalı Bernd Wiesberger, 2016 Masters şampiyonu İngiliz Danny Willett, 2018 Masters şampiyonu ABD'li Patrick Reed, 2018 Britanya Açık şampiyonu İtalyan Francesco Molinari ve 2019 Britanya Açık şampiyonu Shane Lowry gibi ünlü isimler turnuvada sahaya çıktı.

2020 Ryder Cup Avrupa takımının kaptanı İrlandalı Padraig Harrington ve PGA Turu'nun genç yıldızlarından "C.T. Pan" olarak bilinen Pan Cheng-tsung, Türk Hava Yolları'nın sağladığı "wild card"la turnuvada yer alıyor. Organizasyona Türkiye'den Taner Yamaç katılıyor.

Turnuva, yarınki mücadelelerin ardından ödül töreniyle sona erecek.

Kaynak: AA