Turkish Airlines Open 2018'in Şampiyonu Justin Rose Oldu

İngiliz golfçü Justin Rose, rakibi Haotong Li'yi eleyerek Antalya'da düzenlenen Turkish Airlines Open 2018'in şampiyonu oldu.

İngiliz golfçü Justin Rose, rakibi Haotong Li'yi play-off'ta eleyerek Antalya'da Regnum Carya Golf ve Spa Resort'ta düzenlenen Turkish Airlines Open 2018'in şampiyonu oldu. Rose galibiyetinin ardından yaptığı değerlendirmede, "Bu bölgeye bayılıyorum, burası benim için gerçekten çok özel bir yer. Türkiye'yi yeniden ziyaret etmek harikaydı. Bu kez ailemi de yanımda getirdim ve annem burada harika bir hafta geçirdi. Türkiye hızla büyüyen bir golf ülkesi ve böylesi güzel şartlarla eminim çok kısa sürede kendi şampiyonlarını yetiştirecek potansiyele erişecektir. Türk Hava Yolları sayesinde bu turnuva güçlendikçe, profesyonel golf kamuoyundaki değeri giderek artıyor. Öyle ki, Turkish Airlines Open sezonun en önemli noktalarından birini teşkil ediyor. Burada kendimi evimde hissediyorum, ailemle müthiş bir hafta geçirmemi sağlayan herkese teşekkürler" dedi.

Ahmet Olmuştur'dan Antalya'nın turizm potansiyeline vurgu

Final oyunu sonrası turnuvayla ilgili görüş paylaşan Türk Hava Yolları Genel Müdür (Pazarlama ve Satış) Yardımcısı Ahmet Olmuştur, "Öncelikle Justin Rose'u turnuva şampiyonluğundan ötürü tebrik etmek istiyorum. Turkish Airlines Open 2018 sayesinde Belek'te inanılmaz bir hafta geçirdik. Geleneksel Türk misafirperverliği ile ülkemizin en önemli turizm noktalarından biri olan Antalya'nın doğal güzelliğini dünyanın dört bir yanından yüz milyonlarca insana sunan bu büyük turnuvada yer almanın mutluluğunu yaşadık. Dünyada hiç bir havayolunun uçmadığı kadar ülkeye uçan markamızın, Turkish Airlines Open'den Turkish Airlines World Golf Cup amatör serisine kadar golfe her düzeyde sergilediği desteğin devam edeceğini buradan da vurgularken, tüm sporcularımıza ve keza konuklarımıza katılımlarından dolayı teşekkür ediyor, önümüzdeki sene yine aynı yerde buluşmak dileğiyle diyorum" dedi.

Sezonun sondan üçüncü turnuvası olan ve ayrıca Avrupa Tur (The European Tour) takviminin kritik bir parçasını oluşturan Turkish Airlines Open, dünyanın en fazla uluslararası destinasyonuna uçan havayolu şirketi Türk Hava Yolları'nın 2013 itibariyle hayata geçirdiği, önemli spor etkinliklerinden biri olma özelliğine sahip.

Kapsamlı erişim gücü ile golf sporunun profesyonel ve amatör olmak üzere her seviyesine 6 yıldır güçlü bir bağlılık sergileyen Türk Hava Yolları, Türkiye'nin turizm cennetlerinden biri olan Antalya'nın, bugün dünyanın en popüler golf destinasyonlarından biri olarak kabul görmesinde aktif rol oynuyor. - İSTANBUL