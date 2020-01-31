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Turkish Airlines Euroleague: Kızılyıldız: 78 - Anadolu Efes: 85

Turkish Airlines Euroleague 22. hafta maçında Anadolu Efes deplasmanda Sırbistan'ın Kızılyıldız takımını 85-78 mağlup etti.

31.01.2020 23:44 | Son Güncelleme: 31.01.2020 23:48
Turkish Airlines Euroleague: Kızılyıldız: 78 - Anadolu Efes: 85

Turkish Airlines Euroleague 22. hafta maçında deplasmanda Sırbistan'ın takımını 85-78 mağlup etti.


Salon: Stark Arena


Hakemler: Juan Carlos Garcia xx, Carmelo Paternico xx, Robert Vyklicky xx


Kızılyıldız: Brown xx 7, Baron xx 14, Stimac xx 14, Kuzmic x, Dobric xx 5, Punter xx 12, Davidovac xx 15, Gist x 3, Jenkins x 2, Simanic x 2, Ojo x 4


Başantrenör: Milan Tomic


Anadolu Efes: Larkin xxx 24, Micic x 6, Pleiss xx 6, Sertaç Şanlı x 7, Singleton xx 13, Beaubois xx 11, Doğuş Balbay x 2, Anderson xx 3, Peters x 5, Simon xx 8


Başantrenör: Ergin Ataman


1. Periyot: 16-24 (Anadolu Efes lehine)


Devre: 30-51 (Anadolu Efes lehine)


3. Periyot: 58-72 (Anadolu Efes lehine) - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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