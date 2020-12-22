Turkish Airlines Euroleague: Anadolu Efes: 86 Barcelona: 79
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Turkish Airlines Euroleague: Anadolu Efes: 86 Barcelona: 79

22.12.2020 23:05 | Son Güncelleme: 22.12.2020 23:10
Turkish Airlines Euroleague: Anadolu Efes: 86 Barcelona: 79

Turkish Airlines Euroleague 16. hafta maçında Anadolu Efes sahasında İspanya ekibi Barcelona'yı 86-79 mağlup etti.

Turkish Airlines Euroleague 16. hafta maçında Anadolu Efes sahasında İspanya ekibi Barcelona'yı 86-79 mağlup etti.

Anadolu Efes, THY EuroLeague'in 16. hafta maçında sahasında Barcelona'yı 86-79 mağlup etti. Bu sonuçla Anadolu Efes, 3 maç sonra galibiyet elde ederken, 8. galibiyetini de aldı. Üst üste ikinci maçını kaybeden Barcelona ise bu sezonki 5. mağlubiyetini yaşadı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Robert Lottermoser xx, Damir Javor xx, Gytis Vilius xx

Anadolu Efes: Simon xx 16, Micic xxx 17, Dunston xx 12, Moerman x 5, Anderson x 5, Sertaç Şanlı xx 6, Larkin xxx 23, Singleton x, Beaubois x 2

Başantrenör: Ergin Ataman

Barcelona: Higgins xx 14, Calathes xxx 15, Mirotic xxx 18, Abrines x 6, Pustovyi x 2, Oriola xx 8, Hanga x 6, Kuric x 2, Smits xx 6, Bolmaro x 2, Martinez x

Başantrenör: Sarunas Jasikevicius

1. Periyot: 18-24 (Barcelona lehine)

Devre: 43-43

3. Periyot: 68-54 (Anadolu Efes lehine) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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