Turkish Airlines Euroleague: Anadolu Efes: 86 Barcelona: 79
Turkish Airlines Euroleague 16. hafta maçında Anadolu Efes sahasında İspanya ekibi Barcelona'yı 86-79 mağlup etti.
Turkish Airlines Euroleague 16. hafta maçında Anadolu Efes sahasında İspanya ekibi Barcelona'yı 86-79 mağlup etti.
Anadolu Efes, THY EuroLeague'in 16. hafta maçında sahasında Barcelona'yı 86-79 mağlup etti. Bu sonuçla Anadolu Efes, 3 maç sonra galibiyet elde ederken, 8. galibiyetini de aldı. Üst üste ikinci maçını kaybeden Barcelona ise bu sezonki 5. mağlubiyetini yaşadı.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Robert Lottermoser xx, Damir Javor xx, Gytis Vilius xx
Anadolu Efes: Simon xx 16, Micic xxx 17, Dunston xx 12, Moerman x 5, Anderson x 5, Sertaç Şanlı xx 6, Larkin xxx 23, Singleton x, Beaubois x 2
Başantrenör: Ergin Ataman
Barcelona: Higgins xx 14, Calathes xxx 15, Mirotic xxx 18, Abrines x 6, Pustovyi x 2, Oriola xx 8, Hanga x 6, Kuric x 2, Smits xx 6, Bolmaro x 2, Martinez x
Başantrenör: Sarunas Jasikevicius
1. Periyot: 18-24 (Barcelona lehine)
Devre: 43-43
3. Periyot: 68-54 (Anadolu Efes lehine) - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı