Turkish Airlines Challenge Turnuvası Başladı

Avrupa'nın yetenekli genç golfçülerini buluşturan Challenge Tour'un Türkiye ayağı, Turkish Airlines Challenge turnuvası Pro-Am müsabakaları ile başladı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Golf Kulübü sahasında yapılan Pro-Am müsabakasına, 18'ini profesyonel golfçülerin oluşturduğu toplam 72 sporcu katıldı.

Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu, müsabaka öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Turkish Airlines Challenge turnuvasının, Samsun'da deniz dolgusu üzerine 8 delikli golf sahası yapıldıktan sonra gerçekleştirilen en önemli turnuvanın olduğuna işaret etti.

Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100. yılında turnuva Samsun'da

Turnuvanın Avrupa Golf Birliğinin takviminde bulduğuna dikkat çeken Ağaoğlu, sözlerine şöyle devam etti.

"Turkish Airlines Challenge turnuvası 5 yıldır Antalya'da organize ediliyordu. Aslında bu yıl da Antalya'da turnuva yapılacaktı ancak Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100'üncü yıl etkinlikleri kapsamında organizasyon Samsun'da. Tabii ki sahasında kondisyon olarak böyle müsabakalara hazır olması da önemli bir etken oldu. Avrupa Challenge Tur'a müracaat ettik ve bu müsabakanın Samsun'da oynanmasını talep ettik. Avrupa Challenge Tur yetkilileri sahaya 6 ay önce kontrolör ve ekspertiz ekibi gönderdi. Küçük eksikler haricinde sahanın mükemmel olduğuna ve turnuvanın burada oynanmasına karar verildi. Küçük eksikler de ortadan kaldırıldı ve bugünden itibaren turnuva Samsun'da başladı."

Ağaoğlu, turnuvanın önemine dikkat çekerek, "Bu turnuva son derece önemli bir turnuvadır. Avrupa Golf Birliğinin en önemli ayaklarından birisi oynanıyor. 100'üncü yıla denk gelmesi ayrı bir önem arz ediyor. Samsun ve Türkiye'nin tanıtımı açısından bu turnuvayı son derece önemli buluyorum." diye konuştu.

Öte yandan 200 bin avro para ödüllü Turkish Airlines Challenge turnuvasında yarın 30 ülkeden 156 sporcu mücadele edecek.

Kaynak: AA