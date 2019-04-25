Turkish Airlines Challenge'da İlk Günün Lideri Laporta

Samsun Büyükşehir Belediyesi Golf Kulübü'nde düzenlenen Turkish Airlines Challenge'da -10 oynayarak saha rekoru kıran İtalyan Francesco Laporta, turnuvanın ilk gününü lider tamamladı.

Turkish Airlines Open'ın ardından Türkiye'de düzenlenen en büyük golf organizasyonu olma özelliğini taşıyan ve bu yıl altıncı kez gerçekleştirilen Turkish Airlines Challenge, Samsun Büyükşehir Belediyesi Golf Kulübü'nde başladı.

26 ülkeden toplam 156 oyuncunun katıldığı Turkish Airlines Challenge'ın ilk raundunda 4'ü profesyonel toplam 9 Türk oyuncu sahaya çıktı. Profesyonellerde Ali Altuntaş, Fahrettin Kök, Bülent Karataş, Hamza Sayın, amatörlerde Taner Yamaç, Berk Çelik, Emre Uyar, İbrahim Tarık Arslan ve Orkunhan Kaplan organizasyonda Türkiye'yi temsil etti.

Turnuvanın birinci raundunda sahayı 62 (-10) vuruşla tamamlayan İtalyan Francesco Laporta, saha rekoru kırarak turnuvanın ilk gününü lider tamamladı. Hollandalı Darius Van Driel 64 (-8) vuruşla ikinci sırada yer alırken, İsveçli Niclas Johansson, İngiliz Toby Tree, Fransız Antoine Rozner ve İskoçyalı Connor Syme 65'er (-7) vuruşla üçüncülüğü paylaştı.

Türk sporcular arasında ilk günün en iyi skorunu 71 (-1) vuruşla profesyonellerde mücadele eden Ali Altuntaş yaptı.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun Büyükşehir Belediyesi Golf Kulübü'nde düzenlenen Turkish Airlines Challenge'ı izlemeye geldi. Demir, ziyareti esnasında turnuvada yer alan sporculara başarılar diledi.

Challenge Tour'da yılın ikinci turnuvası olarak oynanmaya başlayan turnuvada, toplam 200 bin Euro para ödülü dağıtılacak. 26 Nisan Cuma günü oynanacak 2'nci raundun ardından elemeyi geçen sporcular para ödülünden en büyük payı almak için mücadele edecek.

Kaynak: DHA