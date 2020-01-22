Türkgüven 2020'de 30 farklı ülkede 400 markaya hizmet veriyor

22.01.2020 16:51 | Son Güncelleme: 22.01.2020 16:51

10 farklı ülkede, aralarında A101, ETİ ve LC Waikiki'nin de yer aldığı farklı sektörlerden 200'ü aşkın markayla çalışan TürkGüven, 2020'de hizmet verdiği ülke sayısını 30'a çıkartmaya ve iş sağlığı, güvenliği alanındaki yazılımsal çözümlerini ihraç etmeye hazırlanıyor.

İş sağlığı ve güvenliği süreçlerinin yönetimi için bütünleşik ve kurumsal çözümler üreten sektörün öncü kuruluşu TürkGüven CEO'su Alp Timurhan Çevik, 2019 yılını değerlendirerek, 2020 hedeflerini açıkladı. Çevik, "Şirket olarak iş sağlığı ve güvenliği süreçlerinin daha etkin bir şekilde yürütülerek iş kazalarının azaltılması için çalışıyoruz. Sunduğumuz yazılımsal çözümlerle bireysel uzmanlar, hekimler, OSGB'ler ve büyük kurumsal markalara yönelik çalışmalara imza atıyoruz. Bugün geldiğimiz noktada 10 farklı ülkede, aralarında A101, ETİ ve LC Waikiki'nin de yer aldığı çok farklı sektörlerden 200'ü aşkın markayla çalışıyoruz. Bu markaların sistem içerisinde yönettikleri çalışan sayısı 600 bini aşıyor. Son altı ayda 75 bin çalışanı daha sistemimize dahil ederek, güçlendik. 2019'u iki kat büyüme ve 2 milyon TL'lik ciro ile tamamladık" dedi.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanun ile ülkemizde sektörün büyük bir önem kazandığını belirten Çevik, "Kanun, tüm işyerlerini ve çalışanları kapsadığı için iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinin sayısı 120 bini aşmış durumda. Sürekli gelişen ve yenilenen böyle bir alanda birçok farklı kuruluşa çözümler sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.

İş sağlığı ve güvenliği yazılımlarını yurt dışına taşıyor!

2020 hedefleri hakkında da konuşan Çevik şunları söyledi; "2020'de hizmet verdiğimiz ülke sayısını 30'a, marka sayısını ise 400'e çıkartmayı hedefliyoruz. Bu yılsonunda 8 milyon TL ciroya ulaşmayı planlıyoruz. Yurt dışı planlarımız dahilinde Amerika Birleşik Devletleri ve Doğu Avrupa'dan başlayarak Avrupa Birliği'nin içerisine doğru ilerleme planlarımız var. Bunu yaparken de dünyada iş sağlığı ve güvenliği süreçlerinin yönetimi konusunda yardıma ihtiyaç duyanların ilk aklına gelen firma olmak istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler