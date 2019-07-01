Turkey inks interparliamentary cooperation deal with Russia
MOSCOW, RUSSIA - JULY 01: Turkish Parliament Speaker Mustafa Sentop signs interparliamentary cooperation deal with his Russian counterpart Vyacheslav Volodin during 2nd International Forum 'Development of Parliamentarism' in Moscow, Russia on July 01, 2019. .
MOSCOW, RUSSIA - JULY 01: Turkish Parliament Speaker Mustafa Sentop signs interparliamentary cooperation deal with his Russian counterpart Vyacheslav Volodin during 2nd International Forum 'Development of Parliamentarism' in Moscow, Russia on July 01, 2019. .
Kaynak: AA
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