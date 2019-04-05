Türkeş Unutulmadı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde MHP teşkilatı, Alpaslan Türkeş'in 22. ölüm yıldönümü dolayısıyla lokma dağıttı. Cuma namazı sonrası Haydar Çavuş Camii yanında yapılan lokma hayrına Bandırmalılar ilgi gösterdiler.

"Başbuğ Alpaslan Türkeş'i kıyamete kadar unutmayacağız ve unutturmayacağız" diyen MHP İlçe Başkanı Yurttaş Bakkal, "Rahmetli başbuğumuz Alpaslan Türkeş'i ölümünün 22. yılında rahmet ve saygıyla anıyoruz. Teşkilat olarak onu anmak, unutmamak ve unutturmamak adına bugün lokma hayranı tertip ettik. Akabinde akşam nazmı sonrasında Haydar Çavuş Camii'nde mevlid-i şerif okunacak. Allah nasip ettiği sürece ülkücü camia Türkiye Cumhuriyeti'nin birlik ve beraberliğini sağlanması noktasında Türk İslam dünyasının mağdur ve mazlumlarını sahip çıkması noktasında da her daim çalışmalarına dün olduğu gibi bugün de devam edeceğiz. Kıyamet kopana kadar bu mücadele devam edecektir" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA