Türkeş Anısına 100 Çocuğa Giysi Yardımı.

Sivas Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı ı Alparslan Türkeş'in doğumunun 100. yılı anısına Yıldızeli İlçesi Çağlayan köyünde eğitim gören 100 öğrenciye giysi yardımında bulundu.

Sivas Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından, 25 Kasım 1917 yılında Lefkoşa 'da dünyaya gelen Alparslan Türkeş'in doğumunun 100. yılı anısına başlatılan kampanya ile hayırseverler ve Cumhuriyet Üniversitesinde eğitim gören Ülkü Ocakları üyesi öğrenciler arasında toplanan yardımlarla 100 çocuğa giysi yardımı yapıldı. Toplanan paralar ile alınan giysiler ve ayakkabılar geçtiğimiz gün Yıldızeli İlçesi Çağlayan köyü Çağlayan Orta ve İlkokulunda eğitim ve öğretim gören öğrencilere dağıtılmak üzere okul yetkililerine teslim edildi. .

Sivas Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Rıfat Kalkan, mampanyaya destek olan il ocak yöneticilerine ve üniversite teşkilat birimine teşekkür edip, "Başbuğumuz Alparslan Türkeş'in doğumunun 100. Yılı etkinlikleri çerçevesinde Yıldızeli Çağlayan köyü ilk ve ortaokulu öğrencilerinin okul kıyafeti ihtiyaçlarını karşılayıp, anaokulu öğrencilerimize oyuncak ve boyama kitabı yardımında bulunduk. Ayrıca Okul tadilatı için okulumuza boya yardımında bulunduk. Rabbim hayır sahiplerinden ve bu iş için canla başla mesai harcayan il ocak yöneticilerimden üniversite teşkilatımdan razı olsun"dedi. - SİVAS