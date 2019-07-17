Türkerler VEPSAŞ'tan kamuoyuna bilgilendirme

Türkerler Vangölü Elektrik Perakende Satış A.Ş. (VEPSAŞ), veri tabanında yaşanan teknik arızadan dolayı fatura tahsilatı yapılamadığını duyurdu.

Türkerler VEPSAŞ'tan yapılan açıklamada, "Veri tabanımızda oluşan teknik bir arıza nedeniyle geçici bir süre veznelerimizde, anlaşmalı olduğumuz bankalarda, PTT şubelerinde ve ödeme merkezlerinde fatura tahsilatı yapılamamaktadır. Veri tabanımızda oluşan geçici teknik arızayı gidermek için bilişim uzmanlarımız çalışmalarını sürdürmekte olup, mümkün olan en kısa süre içerisinde sistemimiz tekrar aktif hale getirilecektir. Bu süre içerisinde müşterilerimizin mağdur olmaması için borcundan dolayı enerji kesme işlemi yapılmayacak olup, son ödeme tarihi, veri tabanımızda oluşan arıza tarihine denk gelen faturalara da gecikme zammı yansıtılmayacaktır. Müşterilerimizin gösterdiği anlayışa teşekkür ederiz" denildi. - VAN

Kaynak: İHA