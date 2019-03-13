Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi Protokolü İmzalandı - Karabük

Yönetmen ve yapımcı Türker İnanoğlu tarafından Safranbolu'da yaptırılacak Karabük Üniversitesi (KBÜ) Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi binası için protokol imzalandı.

Bir otelde düzenlenen imza töreninde, KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat ile İnanoğlu, protokolü imzaladı.

Safranbolu Kaymakamlık binasının olduğu alana yapılacak fakülte, 5 bin 300 metrekare kapalı alana sahip olacak.

Polat, törende yaptığı konuşmada, inşaatın gerekli prosedürlerin tamamlanıp, yer teslimi yapıldıktan sonra başlayacağını söyledi.

Binanın iki yıl içerisinde tamamlanarak törenle hizmete açılmasının planlandığını ifade eden Polat, "Safranbolu'nun en önemli değerlerinden birisi olan Türker İnanoğlu beye, üniversitemize gösterdiği ilgiden, teveccühten dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah fakültemizin ismi artık bundan sonra Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi olacak. Bu bir marka değeridir. Türkiye'nin en güzel, en saygıdeğer, saygın iletişim fakültesini oluşturmak üniversite olarak bizim boynumuzun borcudur." diye konuştu.

Polat, fakülte binasının Safranbolu'nun ruhuna ve dokusuna uygun olarak inşa edileceğini, fakültenin her alanıyla, salonuyla, sınıfıyla, koridoruyla, stüdyolarıyla baştan sona tasarlanmış orijinal bir proje olacağını sözlerine ekledi.

Kendisinin Safranbolu'da doğduğunu hatırlatan Türker İnanoğlu, bu kenti çok sevdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Burada benim çok arkadaşlarım var ama büyük bir çoğunluğunu kaybettik, 7-8 kişi kaldı galiba. Safranbolu'ya borcumu ödemek için böyle bir şey yapmak istedim. İnşallah ülkemiz için iyi, hayırlı talebeler yetiştiririz."

Kaynak: AA