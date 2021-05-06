Türker Arslan son yolculuğuna uğurlandı
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Türker Arslan son yolculuğuna uğurlandı

Türker Arslan son yolculuğuna uğurlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Geçtiğimiz günlerde vefat eden Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu eski Başkanı ve Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Türker Arslan son yolculuğuna uğurlandı.

Geçtiğimiz günlerde vefat eden Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu eski Başkanı ve Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Türker Arslan son yolculuğuna uğurlandı.

TFF Tahkim Kurulu eski başkanı, Galatasaray Divan Kurulu üyesi, Türkiye'nin yetiştirdiği önemli hukukçulardan olan Türker Arslan için Feriköy Mezarlağı'nda cenaze töreni düzenledi. Törene Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Galatasaray eski başkanı Faruk Süren, Galatasaray başkan adayları Metin Öztürk ile Eşref Hamamcıoğlu, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Uğur Erdener ile sevenleri ve ailesi katıldı.

Merhumun cenazesi daha sonra Feriköy Mezarlığı'na defnedildi. - İSTANBUL

Türker Arslan son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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